El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, reafirmó este domingo que, del componente fiscal del gobierno no certificar una fuente de repago de los fondos que se le pretenden retirar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para mitigar el alza en los servicios de agua y luz, “no hay más na’ que hablar”.

“Si no existe la fuente de repago aquí no se le va a regalar $100 millones ni $200 millones a nadie. Aquí no hay ninguna proyección de que el precio del crudo vaya a bajar en los próximos seis meses, así que no hay ninguna razón para tomar una decisión fiscal como esta que no va a tener ningún efecto importante en la economía”, puntualizó.

Mañana, lunes, en la Cámara Alta continúan las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 931 que busca transferirle $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar los aumentos que entraron en vigor el 1 de julio. Esta cifra podría elevarse a $225 millones de concretarse una enmienda que presentaría la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

El futuro de la medida ha estado en jaque desde su radicación. Por un lado, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ha condicionado su aprobación a que el gobernador Pedro Pierluisi estampe su firma en el Proyecto de la Cámara 1383 que recorta en un 75% la deuda de la AEE. Mientras, miembros de la Legislatura han expresado reservas con el hecho de que la medida no contiene un lenguaje que garantice el recobro de ese dinero.

Por su parte, Pierluisi ha defendido la medida, así como su finalidad y ha asegurado que la aportación no afectará las operaciones de la instrumentalidad, así como tampoco los beneficios a los patronos y asegurados.

“Tienen que probar que tienen el dinero para, en los próximos 24 meses, devolverle ese dinero a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), si no hay capacidad de repago aquí no hay más na’ que hablar”, afirmó.

Las comisiones de Proyectos Estratégicos y Energía, así como la de Gobierno, presididas por Aponte Dalmau y el también senador Ramón Ruiz Nieves, respectivamente, realizarán mañana una audiencia conjunta, a partir de las 10:00 a.m., a la que citaron al Departamento Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF).

“Nosotros no vamos a trabajar con ese chantaje, ok. Determinaciones como esta han sido las razones por las cuales hemos llegado a la situación de quiebra y por las cuales se ha desangrado a las corporaciones públicas. Honestamente, no veo votos a favor de esta medida de la delegación del Partido Popular y pienso que tampoco las demás delegaciones de las minorías”, sostuvo.

Aponte Dalmau no pudo precisar si la medida, en efecto, se llevará a votación y si ello podría ocurrir el martes en la continuación de la sesión extraordinaria convocada por el gobernador. No descartó la posibilidad de emitir un informe negativo sobre el Proyecto del Senado 931, pero todo dependerá de la información que provean las instrumentalidades convocadas para hoy.

Durante la primera vista pública, el pasado 12 de julio, los titulares del Negociado de Energía, la AEE y de la CFSE favorecieron la pieza de administración, pero no identificaron una fuente de repago.

Mañana también continúan las vistas públicas de la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por Juan Zaragoza, sobre la Resolución del Senado 66 que analiza la deuda que mantienen las agencias y corporaciones públicas con la AEE. Están citados la AEE, la Administración de Servicios Médicos y la Autoridad de Puertos.