Senado pospone votación sobre proyecto para declarar el Día del Coordinador Profesional de la Industria de Bodas

“No se va a ver hoy. El autor pidió que vuelva a comisión porque alega que hubo unas ponencias que no se presentaron a favor de la medida ”, indicó Aponte Dalmau.

Torres Berríos no estuvo disponible para emitir expresiones a este medio.

La medida ya cuenta con un informe positivo de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, para el que se consideraron únicamente comentarios del Departamento del Estado , que fueron solicitados. El organismo legislativo, no obstante, recomendó su aprobación sin enmiendas.

“Es realmente vergonzoso que (Torres Berríos) continúe radicando proyectos que no solo no aportan a mejorar la calidad de vida de los cientos de miles de ciudadanos que residimos en el Distrito de Guayama, sino que resultan innecesarios y no atienden las prioridades de nuestro pueblo”, sostuvo Reyes Berríos en un comunicado de prensa.