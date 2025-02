Ante la posibilidad de que el pleno del Senado evalúe este lunes siete de los nominados de la gobernadora Jenniffer González , las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) no anticiparon cuáles serán sus posiciones definitivas sobre los nombramientos, incluyendo los dos jueces designados al Tribunal Supremo.

No obstante, los portavoces de ambas colectividades indicaron, en entrevistas separadas, que –tras la vista pública del sábado– quedaron interrogantes por atender, ya sea por desconocimiento de los nominados o por ambigüedad en sus respuestas , así como por el tiempo limitado que, a su juicio, hubo para evaluar algunas de las designaciones.

“Ambos nominados al Supremo, la impresión es que su resumé y cualificaciones son las mismas que tienen cientos de abogados de Puerto Rico. Hay un problema en todas las vistas de confirmación para la Judicatura y es que todos se escudan en la alegación de que no pueden hablar de asuntos que podrían tener en el futuro ante su consideración. Entonces, ¿qué pregunta sensata se les puede hacer?”, señaló la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago .

“No me atrevo a decirte si mañana (lunes) finalmente los vamos a ver. Va a depender de que las comisiones finalicen los informes. Sé que están trabajando en eso. Si están listos, no tengo duda que se considerarán”, expuso Morales, al señalar que el asunto no se ha discutido en caucus.