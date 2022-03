El proyecto que enmienda sustancialmente el estado de derecho laboral en el sector privado sigue sin ser atendido en el Senado, aunque su presidente José Luis Dalmau Santiago sostuvo que quisiera concluir con el proceso legislativo antes de Semana Santa.

“Si la compañera me dice que está lista la semana que viene, sería bueno atenderlo la semana que viene”, dijo.

Esa “compañera” a la que se refiere es Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

Según Dalmau Santiago, la senadora le indicó que ha solicitado memoriales adicionales y que quiere rendir un informe la semana que viene.

El Proyecto de la Cámara 1244, aprobado en su cuerpo de origen el 8 de marzo, espera por que se le incluyan enmiendas en el Senado para atender, por ejemplo, cómo se les pagará a estudiantes que trabajan en su día libre. Dalmau Santiago ha insistido en que deben cobrar doble por la jornada del sexto día.

PUBLICIDAD

La versión del PC 1244 que cruzó al Senado dispone que un estudiante que trabaje en su día de descanso cobrará doble toda la jornada solo si trabaja para un negocio que no es considerado, por ley, un pequeño y mediano comerciante. Si trabaja en ese tipo de negocio pequeño, cobrará a tiempo y medio la jornada laboral en su día de descanso.

La semana pasada Rivera Lassén entregó al equipo de trabajo de Dalmau Santiago una serie de enmiendas al PC 1244. Rivera Lassén ha dicho a la prensa que no necesariamente considera el lenguaje sobre la paga doble a los estudiantes como una ficha de tranque para no favorecer el proyecto.

Sin embargo, para Dalmau Santiago, ese punto sí es una ficha de tranque y reiteró hoy que solo favorecería el proyecto si se restituye el lenguaje de paga doble a todos los estudiantes cuando trabajen en su día libre.

“Eso para mí es una condición. Sin esa condición, no la aprobaría y no le voy a dar la espalda a los jóvenes a estudiantes”, indicó Dalmau Santiago.

“Ana Irma me dijo que lo estaba evaluando y a mí me dijo que necesitaba tiempo, así que hoy no se va atender”, agregó.

Hoy hay sesión en el Senado.

El líder senatorial sostuvo que no ha leído las primeras propuestas de Rivera Lassén.

“No lo he visto y llegué ayer. No me he sentado con mi equipo”, dijo Dalmau Santiago. “Recibí ayer un texto de la compañera indicando que necesita tiempo adicional”.