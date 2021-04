Examinadas un total de 1,250 pruebas de antígeno administradas en un servicarro organizado hoy por la Superintendencia del Capitolio, se detectaron dos casos positivos adicionales de COVID-19, indicó el superintendente César Hernández Alfonzo.

Uno corresponde a la pareja de una empleada de la oficina de William Villafañe. Esa empleada dio negativo y su pareja se hizo la prueba porque parientes cercanos a los empleados cualificaban para ese beneficio.

Villafañe arrojó positivo en pruebas consecutivas que se realizara en agosto. El senador indicó que no acudió al servicarro porque pensaba que era solo para empleados.

El otro caso corresponde a un empleado de la oficina del senador Gregorio Matías. Sin embargo, el propio legislador indicó que lo que recibió el empleado fue un resultado que describió como “raro” y que provocó que hoy mismo se hiciera la prueba molecular en el Departamento de Salud.

“Todavía estamos esperando por el resultado”, dijo el senador penepé, quien también se hizo la prueba hoy. “Se hizo la prueba temprano, como a las 9:00 a.m. Ahí salió la prueba rara y fue al Departamento de Salud y se hizo la prueba a las 11:00 a.m. No lo han llamado”, indicó Matías al señalar que él supone que si no se han comunicado es que se trata de resultado negativo.

Hernández Alfonzo cuenta ese caso como un positivo.

El total de casos positivos en todo el distrito capitolino contabilizado desde el jueves de la semana pasada se ubica, según Hernández Alfonzo, en 15, tomando el caso de la oficina de Matías como correcto.

El Senado está bajo un cierre administrativo hasta el martes. En el caso de la Cámara, las actividades han sido limitadas a vistas públicas en que la inmensa mayoría de los participantes han participando de manera remota.