El Senado se encamina a otro atropellado proceso de evaluación de nombramientos al no haber pautado una sola vista pública para evaluar las sobre 70 nominaciones que presentó el gobernador Pedro Pierluisi.

El Nuevo Día ha intentado, desde la semana pasada, obtener una actualización sobre los trabajos de la Comisión de Nombramientos, pero no ha tenido éxito. De momento se desconoce, por ejemplo, qué funcionarios deben documentos y cuántos están listos para ser evaluados en vista pública.

En la Cámara de Representantes la tarea es muchísimo más liviana y solo tiene ante su consideración el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado. El presidente de la Comisión de Nombramientos, Jesús Manuel Ortiz, indicó que Marrero ha entregado documentos y que la semana que viene o a mediados de septiembre celebraría la vista pública y que la llevará a cabo independientemente de si recibe información de que Marrero no tiene los votos para ser confirmado.

Las delegaciones de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron que votarían en contra de Marrero y El Nuevo Día supo que hay resistencia en la delegación popular, aunque no suficiente para necesariamente detener la confirmación.

Ortiz indicó que Marrero tiene que ir listo para contestar preguntas en relación a las múltiples posiciones que ha ocupado en el gobierno y que no es un argumento válido que ninguna de esas ejecutorias necesariamente están relacionadas con la posición de Secretario de Estado.

“Tiene que explicar sus resultados como funcionario público en diferencias agencias. Por ejemplo, su participación en las Alianzas Público Privadas y su rol en el contrato de LUMA. Tiene que explicar sus posiciones como representante de la gobernadora ante la Junta (de Supervisión Fiscal) y (como director) en Aafaf en términos de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda y la Ley de Retiro Digno. Me parece que tiene que estar disponible para contestar preguntas sobre cuando estaba en Puertos y el contrato de privatización de puertos y el monopolio Allí”, sostuvo Ortiz

“Además, (debe discutir) el resultado (de) cuando estuvo al frente de COR3 en términos de flujo de dinero con los municipios luego de(l) (huracán) María”, agregó.

En el caso del representante de MVC José Bernardo Márquez, indicó que tiene serias reservas en torno a la nominación de Marrero por sus políticas a favor de la privatización “entre otros asuntos”.

“Es un nombramiento que demuestra unas diferencias claras de política pública con varias de las delegaciones en la Asamblea Legislativa”, dijo Márquez.

Uno de los nominados que todavía espera por ser citado a vista pública lo es Enrique Völckers Nin, jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS). Su nombramiento fue retirado por Pierluisi el pasado 30 de junio sin que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ofreciera una explicación clara de por qué no se llevó a votación.

El Nuevo Día supo que Völckers enfrentó cuestionamientos de senadores por las contrataciones que hiciera de tres personas que trabajaron con él en la empresa privada, aunque el funcionario siempre ha insistido en que nunca trabajaron con él y que solo los identificó en la página cibernética de su compañía, Tercer Piso, porque los reclutó en el 2019 para someter una propuesta a la Compañía de Turismo. Como no la obtuvieron no trabajaron para él.

El Nuevo Día publicó que en abril que una de esas personas, el ingeniero de software Juan Manuel Aguiar González, recibió un contrato de $896,300 de PRITS a través de su recién creada empresa Code Dog Technology Group LLC. Völckers explicó que levantó una declaración jurada explicando todo el proceso de la contratación.

De hecho, la compañía fue contratada nuevamente en julio y Völckers mencionó que la contratación va atada a lo que llamó la “interoperabilidad” de las agencias del gobierno a través del Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL).

“No tengo conocimiento sobre por qué no se llevó a votación, pero te puedo decir que tenía los votos para ser confirmado”, dijo Völckers a El Nuevo Día. “Me hicieron todas las preguntas de rigor necesarias, se contestaron, se dio toda la información que se me requirió. Estuve el semestre pasado reuniéndome con todos los senadores y dentro de las conversaciones que tuvimos entendí que tenía el favor de la mayoría de los senadores. Por qué no se llevó a votación, todavía queda por ser atendido y entiendo que se atenderá próximamente’', agregó al indicar que está dispuesto a que su nominación sea evaluada en una vista pública.

Dalmau Santiago pretendió en junio pasado atender varios nombramientos, incluyendo el de Völckers, en una reunión ejecutiva.

“La realidad es que lo justo es que se pase un juicio justo sobre mi desempeño, el plan de trabajo. Vista pública o privada, como decidan”, dijo el funcionario, quien señaló que, si bien ha continuado trabajando como director de Prits, las continuas visitas a la Legislatura para reunirse con senadores en el contexto de su nominación le han quitado tiempo.

De hecho, en las pasadas semanas ha reanudado esas visitas, al igual que con representantes, para dialogar sobre la agenda de PRITS.

Völckers rechazó que algún senador le solicitara una acción específica para ser confirmado, como podría ser una contratación o impulsar un proyecto en particular. El director designado de Prits sí indicó a los senadores de distrito que la dependencia tiene, entre sus roles, ayudar a los gobiernos municipales en lo que llamó “su gesta tecnológica”.