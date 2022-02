Finalizada la reunión de esta mañana entre 20 integrantes de su delegación y representantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez sostuvo que no será hasta el domingo, tras una reunión de caucus el día antes, que expresará lo que su delegación está dispuesta a negociar a cambio de avalar la ley habilitadora de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La deuda de la corporación pública, tal y como está en los libros, significaría un cargo extra de ocho centavos el kilovatio/hora para los consumidores si la deuda no fuera renegociada. En varias ocasiones durante una mesa redonda con periodistas en el Capitolio, el líder cameral se refirió como un “ahorro” el acuerdo pactado con los bonistas de la AEE en el 2019, que representaría un cargo de transición que comenzaría en 2.7 centavos y crecería a 4.5 centavos.

Hernández Montañez luego reconoció que ese cargo de transición no será el único pago que tendrán que hacer los consumidores, más allá del pago regular de la energía eléctrica, y sostuvo que los consumidores podrían terminar pagando mucho más que lo anunciado.

Ese cargo de transición pactado no incluye otras obligaciones como el pago de las pensiones de los empleados de la AEE y las líneas de compra de combustible. Tampoco el llamado impuesto al sol, que no ha sido cuantificado, entiéndase que no hay un cálculo a generarse anualmente. Con esos cargos, desde el momento en que se apruebe el acuerdo los consumidores verían un aumento en su factura de entre cuatro y seis centavos kilovatio/hora, ha reportado El Nuevo Día.

¿Para que se finiquite el acuerdo de la deuda de la AEE será necesario un aumento?, se le preguntó a Hernández Montañez.

“La AEE lleva ocho años sin pagar un solo centavo a su deuda. La no acción (legislativa) te sube a ocho (centavos) y la acción puede reducir a cuatro (centavos)”, respondió Hernández Montañez sin tocar inicialmente el tema del retiro y las líneas de crédito.

“Hay otros costos que van a pasar al consumidor por otro lado. Porque hablan de la deuda, pero hay otros costos… que al final los paga el abonado. Tienes el costo de la operación, el sistema de retiro de los empleados. Todo va a estar sobre la medida y ese debate no se ha dado”, abundó luego.

Dijo que el acuerdo del 2019, que incluye un llamado impuesto al sol, no tiene los votos en la delegación popular.

Por un lado, el líder cameral sostuvo que la delegación tiene ciertas preocupaciones como el futuro de los empleados de lo que quede de la AEE o su sucesora, si el recorte a la deuda de 32.7% es suficiente o adecuado, la aplicación de cargos de transición, el reclamo de deuda ilegal y el llamado impuesto al sol.

“Hoy no hubo debate, pero sí muchas preguntas sobre el acuerdo y después de eso se solicitó que comparáramos el acuerdo del 2019 con la no acción legislativa. O sea, qué ocurre si no se consiguen los votos”, dijo Hernández Montañez.

En síntesis, los representantes de la JSF, encabezados por el director de Infraestructura de ese organismo, Alejandro Figueroa y la directora ejecutiva Natalie Jaresko, aludieron, según Hernández Montañez, a que la ley orgánica de la AEE permite el pago de bonos de renta sin intervención legislativa o, en este caso, para lo que se conoce como una sustitución de bonos.

“Ellos no requieren de nosotros nada, pero hay un elemento que nos da importancia y es que como está redactado el acuerdo no tiene unas garantías de cómo fluye el pago a los acreedores porque la legislación habilitadora no lo tenía en el pasado, es lo que se conoce como el ‘securizitation’”, dijo Hernández Montañez al recordar que ciertos bonistas han solicitado a la jueza Laura Taylor Swain que ordene el inicio de un proceso de mediación sin y que una aseguradora ha solicitado que se saque del panorama a la Legislatura. En síntesis, Hernández Montañez argumentó que la intervención legislativa les daría a los acreedores una garantía de pago y que se enmendará la Ley para la Revitalización de la AEE (Ley 4-2016), que ya contempla el concepto del cargo de transición.

“La acción legislativa le da certeza y sabemos el valor de la acción legislativa y le da valor y legitimidad a la transacción y da garantías de que lo pactado se va a honrar”, dijo.

La Ley 4-2016 dedica todo un capítulo al tema del “securizitation” y dicho lenguaje fue redactado por el propio Hernández Montañez. Se limitó a indicar que ese texto, a la luz de las circunstancias del 2022, es ineficiente y tiene unas limitaciones.

“El ‘securizitation’ lo que hace es que coge un pedacito de la factura y lo pasa a una cuenta para que el acreedor pueda cobrar, pero lo que está legislado no es suficiente para que se cumpla con el RSA (Acuerdo de Respaldo a la Reestructuración)”, dijo Hernández Montañez.

¿Qué haría falta para que se avale en la Cámara de Representantes el acuerdo del 2019?, se le preguntó. ¿A cambio de qué?

“Eso no te lo voy a decir, pero por ahí vamos. Esa es la estrategia de la Cámara va a poner sobre la mesa, dependiendo de lo que esté dispuesto a hacer el caucus, algunos asuntos prioritarios… eso no se debatió hoy”, señaló Hernández Montañez. “Como único nosotros nos vamos a sentar en la mesa es que se mejore el acuerdo del RSA… y la única manera que la Cámara estará dispuesta para tomar acción legislativa es que se mejore el acuerdo con los bonistas”.

Esos asuntos prioritarios, ha dicho el representante popular Luis Raúl Torres, son: que el cargo de transición no sea excesivo, que no se reconozca deuda ilegítima, que no se imponga el impuesto al sol y que el recorte a la deuda sea mayor.

El líder cameral sostuvo que las prioridades de la delegación popular serán discutidas en el caucus del sábado y él hará sus propias recomendaciones.

“La aspiración es que el domingo se hagan público los detalles que estamos dispuestos a atender o modificar para que la Cámara actúe, si es que están dispuestos (los miembros de la delegación popular)”, indicó. “El domingo vamos a ser bien sinceros con el país y les vamos a explicar los puntos a negociar y los elementos que queremos atender y dentro del proceso de la negociación el país va a ver si va a bajar (el cargo de transición). Políticamente nadie avalará algo si no hay un ahorro para el bolsillo de los abonados”.