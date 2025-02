Suegro de Jenniffer González posee una segunda residencia en La Parguera

“El secretario del DRNA lo que hizo fue que envió un informe que encontró allí, que los vigilantes hicieron en unos muelles, y entregó las fotos de los muelles con unas coordenadas. En mi vida, yo había visto un pobre desempeño como lo que este señor está mostrando . Da vergüenza, pero nosotros lo que hicimos fue que cogimos el informe que él hizo y le añadimos entonces la ‘data’ del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), con los nombres. Todos son documentos públicos. Lo que hicimos en un día, el secretario no tiene la capacidad, pero pudo haberlo hecho”, afirmó Molina Pérez.

El inventario de Molina Pérez da cuenta de 58 muelles construidos y 142 residencias en el litoral de La Parguera, en Lajas . Asimismo, el senador destacó seis corporaciones asociadas a una o más estructuras dentro de la reserva natural: 1951 Group LLC, Feliciano Realty LLC, Carpol Realty LLC, Bullstar Inc., Roman Cello Farm LLC y Fondo de Cristal Enterprise Inc.

Ocupantes de una segunda caseta

El Nuevo Día pidió comentarios de González por medio de su secretaria de Prensa, pero, al momento de publicación, no hubo respuesta. Mientras, una mujer que contestó el teléfono de Vargas Cortés, y que no se identificó, dijo que el médico de profesión no estaba disponible para contestar preguntas.