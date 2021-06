Todo apunta a que la aprobación de la resolución del presupuesto mañana en el Senado estará en manos de los senadores José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve y El Nuevo Día supo que ambos votarán a favor de la resolución, a discutirse mañana en el hemiciclo del Senado.

Esta tarde, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, hizo una presentación al caucus popular de la medida y dijo que la pieza legislativa tiene los 12 votos de la delegación. Anticipó que los populares mañana no presentarán enmiendas, aunque sí podrían recibirse cambios de otras delegaciones y serían atendidas, siempre y cuando no altere el presupuesto base de $10,112 millones.

“Este es el presupuesto que está cuadrado con la Junta de Control Fiscal”, dijo Zaragoza, quien le hizo la presentación del presupuesto ayer a Rodríguez Veve y a Vargas Vidot.

Zaragoza no fue preciso sobre si contaba con el voto de ambos.

“Mi responsabilidad es presentarles el presupuesto a todos los miembros de la Comisión de Hacienda”, dijo Zaragoza, quien anticipa un voto en contra del Partido Nuevo Progresista en contra de la resolución del presupuesto.

Luego el vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Ramón Ruiz Nieves señaló a la prensa al finalizar el caucus popular que se podrían recibir enmiendas de lenguaje -no de cifras- para que se precise en diferentes partidas que la asignación presupuestaria tendrá un uso específico y que no estará a la interpretación del jefe de agencia.

Estos cambios anticipados significan que la Cámara de Representantes tendría que aceptar las modificaciones y, si no, ir a comité de conferencia.

Por su parte, Vargas Vidot y Rodríguez Veve no quisieron comprometerse con su voto. La medida necesita 14 votos y la delegación popular es de 12.

“Mañana, con el mayor sentido de responsabilidad, emitiré mi voto sobre el presupuesto. He decido reservarme si votaré a favor o en contra, pero puedo adelantarles que mi postura estará guiada por un ejercicio concienzudo y ponderado”, afirmó Rodríguez Veve.

Vargas Vidot no quiso expresarse al señalar que todavía analiza el documento.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago dejó entrever que votaría en contra, como lo hizo su correligionario Denis Márquez en la Cámara de Representantes.

“El presupuesto se ha convertido en un instrumento para la opresión de la Junta de Control: nos quitan recursos para la UPR (Universidad de Puerto Rico), para Educación Especial, para las Procuradurías, para el ambiente, para verdadero desarrollo. Votar a favor es votar por la desigualdad y por la incompetencia”, sostuvo.

Mientras, Ana Irma Rivera Lassén, portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana, describió la resolución aprobada en la Cámara como una permeada en austeridad.

“Es preocupante que no se protejan los servicios esenciales y continuemos viendo recortes enormes en las áreas de Salud, Educación, Educación Especial, el Departamento de la Familia y además en la protección de nuestro patrimonio cultural. No podemos permanecer silentes ya que el sacrificio que imponen con este presupuesto es inhumano y abusivo. La Delegación del Movimiento Victoria Ciudadana defenderá los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del Pueblo de Puerto Rico”, dijo.

“Hemos tenido conversaciones con las demás delegaciones y depende de la versión final que radique Zaragoza (Juan, presidente de la Comisión de Hacienda)”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Zaragoza indicó que no duda que mañana a reciba una enmienda de última hora para que se pueda atender en una insuficiencia en el presupuesto de la Corporación de Artes Musicales, que enfrenta un recorte impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de $1.6 millones y que dejaría inoperante la Orquesta Sinfónica, entidad a la que solo se le asignan $39,000.

“Ahora mismo estamos evaluando. Todas las partidas monetarias en el presupuesto han sido discutidas con la JSF”, dijo Zaragoza. “Todas esas enmiendas con un costo monetario, la JSF va a pasar juicio sobre eso”, dijo.

La Cámara aprobó el sábado una resolución del presupuesto que incluyó el incremento salarial de $15 millones a los oficiales correccionales. Zaragoza advirtió que ese aumento no tiene el aval de la JSF. Zaragoza indicó que no tocará ese lenguaje que llegó de la Cámara.

“Aunque se cuadre en Comité de Conferencia, no significa que la JSF lo va avalar”, advirtió el Senador popular.

“Lo estamos hablando con la JSF. El de la Sinfónica no se lo he traído”, abundó Zaragoza al señalar que no ha recibido respuesta sobre el cambio de $15 millones para garantizar el aumento salarial de los oficiales correccionales.

Inicialmente, Zaragoza señaló que los únicos posibles cambios al presupuesto en el Senado estarían relacionados al aumento de los oficiales correccionales y el dinero para Artes Musicales. Sin embargo, Dalmau Santiago aseveró que venían más cambios, pero no entró en detalles.

“¿Entre lo que aprobó la Cámara, podría haber diferencias con el Senado? Pues sí. ¿Puede haber cambios? Sí, habrá cambios”, señaló Dalmau Santiago.

Zaragoza indicó que no anticipa modificar el lenguaje de unas enmiendas introducidas en la Cámara que, en síntesis, le dan poderes adicionales a la Legislatura, como la capacidad de vetar reasignaciones presupuestarias que necesite la Rama Ejecutiva.

“Yo entiendo la posición del Partido Nuevo, de que quieren tener la flexibilidad de mover fondos sin tanta burocracia y entiendo la postura de la Cámara en el sentido de que aprobamos un presupuesto y cualquier cambio que se le haga, hace sentido que venga aquí”, dijo Zaragoza.

“La posición, hasta ahora, es mantener ese lenguaje”, dijo.