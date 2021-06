Por tercer año consecutivo, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) vuelve a tocar la puerta de la Asamblea Legislativa para solicitar que no se apruebe el presupuesto sugerido por la Junta de Supervisión Fiscal que dejaría inoperante a nuestra principal orquesta.

Dicho presupuesto sugiere un nuevo recorte de $1.6 millones –específicamente para la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico- lo que pondría en riesgo su existencia porque no habría fondos suficientes pagar la nómina de los 74 músicos que componen la agrupación, destacó Miguel Rivera Trinidad, trombonista de la agrupación y presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos.

“Sin esos fondos no tendríamos dinero para pagar la nómina, ni la temporada ni el Festival Casals. Tendríamos que cerrar”, dijo Rivera Trinidad.

El pasado 9 de junio los músicos de la OSPR enviaron sendas cartas al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau, solicitando con carácter de urgencia que no aprueben dicho presupuesto sugerido por el ente fiscal. En cambio, piden que se apruebe el presupuesto de $5.7 millones que recomendó el ejecutivo para la Corporación de las Artes Musicales (CAM), bajo la que se encuentra la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Estimado público: A pesar de nuestros reclamos, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal insisten en aprobar... Posted by Músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico on Monday, June 14, 2021

De concretarse el recorte, este representaría “la reducción presupuestaria más drástica a la Corporación de las Artes Musicales hasta el momento y agudizaría la insuficiencia presupuestaria que ha menoscabado la misión de la Orquesta para nuestro país”.

“El mayor problema es que la Junta Fiscal cuando hace la asignación impone distribuciones insuficientes a las partidas presupuestarias asignadas y hacen unas proyecciones de ingresos propios que no son reales porque es imposible que la Orquesta recaude $1.6 millones en tiempos de pandemia. Eso es irreal”, acotó Rivera Trinidad.

El músico recordó que la principal orquesta de Puerto Rico lleva realiza una labor cultural y educativa que es única en el país. Además, dijo que, durante más de seis décadas, esta institución se ha presentado en importantes escenarios alrededor del mundo y que ha estado nominada a los importantes premios Grammy, sirviendo de embajadora cultural de nuestro país.

“A pesar de esta trayectoria y de sus grandes contribuciones a nuestra cultura, educación y desarrollo musical, nuestra Orquesta Sinfónica se ha enfrentado en tiempos recientes a dificultades que amenazan su estabilidad y permanencia”, sostuvo.

Rivera Trinidad espera que el reclamo de los músicos sea escuchado por el bien del país, toda vez que recordó que la CAM todavía no cuenta con un director ejecutivo en propiedad tras la salida de Carlos Ruiz Cortés el pasado mes de enero.