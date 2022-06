La legislación con que representantes de todos los partidos buscan removerle a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) la capacidad de supervisar el contrato de LUMA Energy ya cuenta con tres coautores adicionales: los novoprogresistas Juan Oscar Morales, José Enrique Meléndez y José Aponte Hernández.

No obstante, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, indicó que él, por lo menos, no favorece el proyecto de ley. Aponte Dalmau ha sido el principal encargado en la Cámara alta de fiscalizar las operaciones de LUMA Energy.

“Quien no puede con lo menos, no puede con lo más”, dijo Aponte Dalmau al referirse a la AEE. “El PNP (Partido Nuevo Progresista) quiere corregir los errores que cometieron con ese contrato y quieren subsanar colocando a la AEE a administrar, cuando la AEE no fue quién para administrar correctamente el recursos energético del país. Bajo ninguna circunstancia debe ser la AEE”.

PUBLICIDAD

Aponte Dalmau iniciará una investigación próximamente sobre el desempeño de varias alianzas público privadas y llamó la atención a que solo el contrato de Aerostar tiene métricas de desempeño.

El Proyecto de la Cámara 1397 y la Resolución Conjunta de la Cámara ya cuenta con las firmas de su autor principal Luis Raúl Torres Cruz y otros legisladores como toda la delegación del Partido Popular Democrático y el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

También figuran como autores Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana y Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

El independentista Denis Márquez no firmó la medida porque entiende que el contrato de LUMA Energy debe ser anulado.

Ayer, Torres Cruz solicitó con éxito que ambas medidas fueran atendidas en la presente sesión legislativa, que culmina el 25 de junio.

“Con estas medidas se alcanzará una mejor administración y fiscalización del contrato, mientras se mantiene la herramienta diseñada por el actual gobierno de Puerto Rico, de manera que pueda existir un consenso para obtener lo mejor que pueda ofrecer LUMA a nuestro sistema eléctrico y sobre todo, salvaguardar el mejor uso de los fondos federales disponibles para la reconstrucción de este sistema”, indicó Torres Cruz.

El legislador independiente indicó que la medida fue referida a su Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y que no planifica celebrarle vistas públicas ya que tiene suficiente información recopilada a través de varias investigaciones que ha realizado sobre las operaciones tanto de LUMA Energy como de la AAPP.

PUBLICIDAD

“La AEE lleva más de 77 años de experiencia tratando con los aciertos y desaciertos de todos los problemas que han surgido en Puerto Rico con la energía eléctrica. Debemos permitir que esta experiencia se ponga al servicio de los puertorriqueños con respecto a una supervisión eficaz de los trabajos que actualmente realiza LUMA (la APP) en Puerto Rico. No pretendemos que la Autoridad tenga pericia en todos los casos que eventualmente se convierten en Alianza Público Privada, pero en el caso particular del tema de energía eléctrica, que es un tema crucial para los puertorriqueños y para la economía de Puerto Rico, entendemos que debe ser un requisito indispensable que la persona o entidad que supervise la Alianza Público Privada de LUMA tenga conocimiento total del manejo de las infraestructuras y de la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico”, lee la exposición de motivos de la resolución conjunta.

“Esta Asamblea Legislativa reconoce que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene mayor peritaje para administrar el contrato de LUMA Energy, que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas”, lee la medida.