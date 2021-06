El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, apuesta a que será la Asamblea Legislativa la que identificará el dinero requerido para evitar los recortes a las pensiones de los retirados, aún cuando se llegue a un acuerdo en el Tribunal Federal para que el Plan de Ajuste de deuda sí incluya un corte.

Esta tarde en una conferencia de prensa sobre otro tema, el líder cameral dejó claro que no habrá acción legislativa que acate la petición que hizo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Natalie Jaresko de que se anule la Ley de Retiro Digno.

Hernández Montañez argumentó que la parte más importante de la ley es la que le da a los retirados un mecanismo para litigar cualquier recorte de pensiones.

“Este proyecto de ley les da un derecho para reclamar en los tribunales un menoscabo de esos activos e inversiones”, dijo Hernández Montañez al hablar de los grupos de retirados que impulsaron la medida. “Eso abrirá las puertas a una controversia litigiosa y, la próxima etapa en 60 a 90 días, requiere acción legislativa”.

PUBLICIDAD

Hernández Montañez mencionó que eventualmente la Legislatura tendrá en sus manos la medida que haría posible un Plan de Ajuste de Deuda que incluya un recorte a las pensiones.

“Hay que negociar y vamos a llegar a entendidos y a puntos de encuentro con la JSF para, simultáneamente, cuando se apruebe la transacción del gobierno central (Plan de Ajuste de Deuda), aprobemos una resolución que mitigue el corte a las pensiones, que podría subirse el umbral a $2,000 (que el recorte de 10% aplique a las pensiones sobre esa cantidad) y podamos sustituir con el sobrante de la transacción y evitar que nadie, el 100% de los retirados no sean impactados”, dijo.

“La razón de aprobar la legislación era permitir que los retirados fueran al tribunal y se les dio.... la JSF quiere que nosotros retiremos eso para que no continúe el proceso litigioso y eso no va a ocurrir. No habrá acción legislativa y eso se acabará mañana”, agregó el líder legislativo.

“Tenemos la oportunidad para resolver el problema a futuro, permanentemente, y es que al llegar a la Legislatura una propuesta donde se va a reestructurar la deuda con los acreedores, se van a grabar los recursos disponibles del Estado y va a sobrar, adicional a los $10,100 millones del presupuesto”, dijo,

“La Cámara de Representantes de Puerto Rico está comprometida con la búsqueda de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y retirados. El PC120, mejor conocido como el retiro digno, es una de muchas medidas que buscan cumplir con las aspiraciones de nuestra gente”, indicó en declaraciones escritas. “Lo importante es alcanzar la meta trazada. Mientras se dilucida la controversia sobre la medida, nosotros ahora nos enfocaremos en negociar la garantía de beneficios de los retirados sin recortes a las pensiones en la reestructuración de la deuda del gobierno central, la cual requiere el respaldo de la legislatura”.

PUBLICIDAD

Al atender a la prensa en la tarde en su oficina, Hernández Montañez fue más preciso y señaló que la Cámara no aprobará un proyecto que derogue la Ley de Retiro Digno.