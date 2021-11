Rafael “Tatito” Hernández Montañez indicó este miércoles al mediodía que no anticipa que el cuerpo legislativo pase juicio sobre el informe de conferencia del proyecto que enmienda el estado de derecho laboral hasta que dialogue con el gobernador Pedro Pierlusi sobre lo que el mandatario está dispuesto a aceptar.

“Quiero aprobar esta medida”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes.

El líder popular sostuvo que el representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, también estaría incluido en las conversaciones.

Torres, por su parte, le dijo ayer a este medio que el texto del informe de conferencia de la medida no tiene los votos en la Cámara Baja porque finalmente se negoció con el Senado la propuesta de incluir paga doble unos días en específico y en exceso de las 10 horas trabajadas.

“Llamé hace tiempito y quiero citarlo con Domingo para hablar de los temas y ver por dónde van”, dijo Hernández Montañez. “Espero que en algún momento nos reunamos, dialoguemos los puntos y ver por dónde está y tengo que dar el espacio al Senado porque los cambios grandes son en el Senado”.

“Quisiera tener algún tipo de comunicación con el gobernador lo antes posibles”, dijo al anticipar que no habrá votación antes de la discusión con Pierluisi.

Hernández Motañez indicó que de las próximas negociaciones en el Senado se podrían perder votos que ahora están asegurados en la medida, pero igualmente se podrían garantizar votos que ahora no tienen.

“El Senado tiene un caucus mañana, la delegación del Partido Popular y se van a discutir las alternativas. El compañero Torres García le dio un narrativo al presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) cómo quedó la medida y espero que en el día de hoy discutir con él mis recomendaciones de lo que sería viable dejándome llevar, en parte, por lo que ha dicho el gobernador”, dijo Hernández Montañez.

El líder cameral insistió en que la medida fue “dramáticamente modificada” en el Senado al referirse a temas como la doble paga. “Estamos buscando conciliar de una forma más balanceada una medida que acoja las iniciativas del Senado, pero que sea firmado por el gobernador. No puedo decirte por dónde va el Senado”, dijo Hernández Montañez al indicar que la controversia se debe limitar a tres asuntos: paga doble, la reducción del periodo probatorio y el aumento de tres a cinco años el periodo prescriptivo para presentar demandas por discrimen laboral.

Hernández Montañez no contestó si es irrazonable que una persona que trabaje más de 10 horas en un solo día debe cobrar doble y, argumentó, ya “pasamos del tema de la razonabilidad”.

“Mientras en Puerto Rico tenga un sistema republicano de gobierno, se tiene que integrar en la legislación las iniciativas del Senado y las del Ejecutivo que al final, la va a firmar. Vamos a buscar balance”, dijo Hernández Montañez.

Pierluisi argumentó que el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 03 deja fuera la posibilidad de acuerdos de jornada flexible.

Sin embargo, el informe lee así: “este acuerdo de horario flexible en la modalidad de “compressed week” podrá establecerse a solicitud del empleado o empleada o del patrono. No obstante, el empleado o la empleada podrá dejar sin efecto el acuerdo mediante la notificación en un término no menor de cinco días previo al comienzo de la siguiente semana de trabajo. El patrono podrá dejar sin efecto el acuerdo de horario mediante la notificación en un término no menor de cinco días previo al comienzo de la siguiente semana de trabajo, siempre que medie justa causa para ello”.

Enumera sus prioridades para el próximo año

A preguntas de la prensa, Hernández Montañez sostuvo que su prioridad en la próxima Sesión Ordinaria, la que sería la última para aprobar “proyectos grandes” y controversiales, incluye evaluar las enmiendas al presupuesto tomando en consideración miles de millones de dinero que serán inyectados al Fondo General si no hay contratiempos en la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

Se trata de una Resolución Conjunta a ser redactada en la Cámara a ser aprobado entre el 10 y el 15 de enero. Su lenguaje está condicionado al resultado final del litigio por la quiebra.

Se refirió al dinero adicional, que pudiera totalizar $2,000 millones a diferentes partidas como los municipios (unos $60 millones), la asignación fija de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico, el dinero para evitar el recorte a las pensiones y el primer pago de la deuda. Igualmente pasará al Fondo General una serie de recaudos como el de la crudita, el impuesto al ron y el impuesto por ocupación de habitaciones.

“Eso lo quiero hacer en las primeras semanas de la sesión”, dijo Hernández Montañez. Afirmó, además, que luego se aprobaría legislación para, según dijo, evitar que Puerto Rico caiga nuevamente en una quiebra. Entre estas hay posibles enmiendas constitucionales.

“Vamos a estar participando del plan fiscal, contrario a lo que había pasado en otros presupuestos”, dijo al referirse a la elaboración del informe de ingresos y gastos del gobierno.

Antes del inicio de la próxima sesión, específicamente el 21 de noviembre, Hernández Montañez anunciará la radicación de medidas para ayudar a los pequeños comerciantes y a los agricultores, mediante herramientas como créditos contributivos, paliar el impacto del aumento al salario mínimo.

“Es algo que vamos a pelear con la Junta porque es prioritario”, dijo.