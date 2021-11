El presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, reconoció esta mañana que el informe de conferencia del proyecto de ley que enmienda considerablemente el estado de derecho laboral en el país no tiene los votos para ser aprobado en la Cámara dijo que tampoco en el Senado.

Torres García hizo referencia al informe de conferencia acordado entre su oficina y la oficina de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en el Senado. Esta mañana Rivera Lassén indicó a este diario que no había hablado con Torres García, por lo que no reaccionaría a una aseveración que no había escuchado de primera mano.

“Hasta ahora todo sigue igual. No tengo ninguna noticia diferente... conversaré con Domingo”, dijo Rivera Lassén al plantear que desea resolver la situación para este próximo jueves, cuando el Senado volverá a sesionar. Sin embargo, la Cámara no retomará sus labores hasta el lunes que viene.

“Esa es mi posición hasta ahora y no ha cambiado eso”, dijo Rivera Lassén al referirse a las instancias en que se pagaría doble.

Según indicó, el acuerdo es que se pague doble en 24 días específicos durante el año y en exceso de 10 horas trabajadas, incluyendo las instancias en que se llegue a un acuerdo de trabajo con jornada flexible.

Torres García indicó a El Nuevo Día que pequeños y medianos comerciantes se han comunicado con representantes de distrito para oponerse al lenguaje de paga doble.

“Lo que está pasando es que no hay los votos para el comité de conferencia en ambos cuerpos. No los hay. Estamos lejos por el tiempo doble. Ayer todos los pequeños negocios de cada pueblo y de cada representante comenzaron a llamar a sus representantes. No lo pueden pagar. Nadie puede pagar $16 a $17 la hora un día”, indicó.

“Sé que gritaron, diciendo que no pueden pagar eso y los representantes se empezaron a trancar. Ya fuimos al Senado, dialogamos con el Presidente (José Luis Dalmau Santiago) y le dijimos con lo que nos estamos encontrando y él se va a reunir con la Senadora Rivera Lassén para ver a qué acuerdos pueden llegar”, añadió el legislador.

En entrevista por separado el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no fue tan tajante como Torres García, pero indicó que la medida tiene problemas,

“Lo que queremos es algo que sea balanceado. El Gobernador lo que trajo fueron dos o tres puntos y creo que podemos llegar a un entendido”, dijo Hernández Montañez. “El sector comercial no quiere nada de paga doble, cero”, agregó.

Los cuatro puntos en controversia son la paga doble, el acuerdo de tiempo flexible, el tiempo prescriptivo para demandas por despido injustificado y la reducción del tiempo de probatoria.

“Son los cuatro temas en que tenemos que llegar a entendidos. Si resolvemos eso, aprobamos”, dijo.

Este pasado fin de semana el gobernador Pedro Pierluisi anunció su postura a algunos de los lineamientos del Proyecto de la Cámara 3, tanto los que favorece como los que no. En esta última categoría ubicó la paga doble en exceso de ocho horas trabajadas en una misma jornada, en días de descanso y en el periodo de toma de alimentos, entre otros asuntos.

El lenguaje acordado en comité de conferencia, según ha dicho Rivera Lassén, es paga doble en 24 fechas específicas del año, mayormente días feriados reconocidos por el gobierno y paga doble en exceso de las 10 horas trabajadas en una misma jornada laboral en el contexto de un acuerdo de tiempo flexible. Ha argumentado que el lenguaje en torno al tiempo flexible lo que busca es dejar en manos del trabajador la opción de aceptar o rechazar ese tipo de acuerdo.

En entrevista por separado, Dalmau Santiago confirmó la celebración de la reunión, mientras que Rivera Lassén indicó a El Nuevo Día que su propuesta sigue siendo la paga doble en las instancias acordadas.

Dalmau Santiago indicó que finalmente discutió la versión final temprano en la mañana de ayer con el propio Hernández Montañez y Torres García.

“Está bien aspectado y creo que podemos llegar a un acuerdo. Falta que tanto el presidente de la comisión en la Cámara, Domingo y ella... si llegan a los acuerdos que hasta ahora han llegado, no veo mucha dificultad en que se pueda aprobar los dos informes”, dijo Dalmau Santiago.

“Estamos bastante cerca con los cambios que ella presentó”, agregó. “Cuando digo bastante cerca, no voy a entrar en detalles”.

Torres García, por su parte, señaló que toca hacer “unos ajustes” en el informe de conferencia.

“Estoy disponible para hacerlo y siempre lo he dicho, esto no es una media de populismo, es una medida que el pueblo trabajador la está esperando y el Gobernador está de acuerdo en días de vacaciones y enfermedad y el Bono de Navidad y periodo probatorio”, dijo Torres García.

Pierluisi ha dicho que favorece un término probatorio de seis meses, cuando el informe de conferencia, según ha dicho Rivera Lassén, dispone que sean tres meses. Torres García opinó que el Ejecutivo aceptaría tres meses y se elimina la paga doble.

Torres García recordó que la postura inicial de la Cámara en cuanto al PC 3 era que se pagaría todo tiempo extra trabajado a tiempo y medio, pero Senado ripostó con una propuesta de paga doble todos los domingos. “Ahí se llegan a los 24″, indicó.

“De hecho, la minoría del penepé me preguntó por el proyecto y me dijeron que si armonizaban en el lenguaje votaban a favor”, dijo Torres García al aludir a la eliminación de la paga doble. “Hay un mega consenso en la reforma laboral, pero está trancado por la paga doble”.

Torres García indicó que le dará el “espacio” a Rivera Lassén y a Dalmau Santiago y que espera que se retome el tema antes de esta semana con la intención de aprobar el proyecto antes de que termine la sesión ordinaria el 16 de noviembre.

“El tranque está en el cuerpo hermano”, dijo.

Sin embargo, Dalmau Santiago dijo a El Nuevo Día que él está en la espera que la Cámara produzca el lenguaje que tendría los votos para ser refrendado.