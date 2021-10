El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, insistió esta tarde en que el lenguaje que formará parte del acuerdo de comité de conferencia al proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) es lo suficientemente sólido para impedir, según él, cualquier recorte a las pensiones de los empleados públicos.

“Es cero recortes, pero amarrado a que la emisión de bonos no se puede dar sin el cambio al PDA”, indicó Hernández Montañez al referirse tanto al lenguaje de las pensiones en el plan fiscal y cómo se logró que la JSF accediera a modificar el PDA para consignar la política de cero recortes. “Esta legislación no se puede adelantar si no se modifica el PDA”, insistió el líder cameral a la prensa esta tarde al divulgar el lenguaje final del Proyecto de la Cámara 1003.

Preguntado si tiene los votos, Hernández Montañez nunca contestó, pero insistió en que se está “dando un gran paso” para salir de la quiebra, incluyendo un recorte en la deuda de $26,000 millones.

“Basado en la reunión que tuvimos ayer con el señor Gobernador, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los compañeros de Senado y Cámara, no esperamos tener problemas con esto y que sea aprobado”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la legislación le garantizará un mínimo de $500 millones.

El nuevo lenguaje del PC 1003 dispone que se autoriza el intercambio de bonos “sujeto a que la JSAF radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual”, en referencia al pago mensual de las pensiones del gobierno central. El lenguaje reconoce la posición de la JSF de que no se honrarán aumentos por ajustes en el costo de vida, pero Hernández Montañez argumentó que, comoquiera, eso no existe en Puerto Rico.

“Es la enmienda que más fuerza tiene y es la que, literalmente, nos permite a nosotros garantizar que los acuerdos se van a honrar”, dijo Hernández Montañez. “No se puede presentar ante el tribunal el acuerdo de la emisión de bonos si no se ha hecho la modificación al plan”.

Minutos antes, Méndez Núñez advirtió que su delegación no votaría a favor ya que interpreta que las pensiones de los jueces y de los maestros podrían verse afectadas.

Hernández Montañez argumentó que la prohibición en el recorte de las pensiones “protege” también a maestros y a jueces.

“No hay ninguna exclusión”, dijo Hernández Montañez.

El Nuevo Día supo que penepés en el Senado también están preocupados por la eliminación de la JSF (acogida por la Cámara) del lenguaje de la vigencia de la medida que leía así: la vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”.

En el Proyecto de la Cámara 1003 se incluyó un lenguaje para llevar a los maestros y a los jueces a un sistema de contribución definida y que también pudieran cotizar para el Seguro Social. Todo ese lenguaje se eliminó por petición de ambos gremios, que luchan en los tribunales para conservar sus sistemas de beneficios definidos. Independientemente de eso, Hernández Montañez insistió en que cualquier cambio a los sistemas de retiro de maestros y jueces, requeriría acción legislativa, aunque la JSF insiste en que quiere adelantar ese propósito en el futuro.

“La petición de ellos (maestros y jueces) fue quítalo, porque vamos a seguir en el tribunal”, dijo al referirse a la inclusión del Seguro Social. “La JSF no tiene poder para legislar”, insistió.

El lenguaje de enmiendas, enfatizó Hernández Montañez, dispone que la asignación anual del Fondo General a la Universidad de Puerto Rico no es “fija” en $500 millones anuales. El texto señala que los presupuestos del gobierno que se sometan a la JSF incluirán una asignación a la UPR de $500 millones en cada año fiscal del 2023 al 2027 “disponiéndose que las asignaciones adicionales por encima de las cantidades asignadas en el plan fiscal del Estado Libre Asociado certificado en abril del 2021 se utilizarán para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil”.

Dicho de otra manera, el plan fiscal de la UPR no tiene que ser modificado para que la universidad reciba más dinero ya que los fondos adicionales a recibirse del Fondo General se asignarán de año en año, mientras que los planes fiscales -como el de la UPR- son a cinco años.

“En ninguna disposición de la medida se están menoscabando las prerrogativas de la Asamblea Legislativa que, si tiene los recursos disponibles, pueda modificar asignaciones puntuales”, lee el texto en relación al posible dinero adicional a la institución educativa.

Otro cambio al proyecto crea el fondo para que se le asigne $1 millón al Departamento de Salud para realizar un estudio sobre la viabilidad de asignarle cobertura médica a 225,000 personas adicionales a través de Plan Vital. Además, con otro cambio, se modifica la fórmula a utilizarse para asignarle dinero adicional a los municipios, aunque la asignación se espera que sea al menos $60 millones. El dinero sería utilizado para reciclaje y recogido de escombros y de basura.

“Al quitar la asignación puntual (era $62 millones) dejamos el cómputo porque nos permite, si se aumentan los recaudos, que la asignación no se limite a $62 millones”, dijo Hernández Montañez.

La postura de Hernández Montañez y del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, es que las cifras de la JSF al crear el PDA no incluyen alrededor de $2,500 millones que el gobierno recibirá por concepto de Medicaid por los próximos cinco años y tampoco alrededor de $1,000 millones por la herramienta que sustituya los recaudos de la Ley 154-2010.

“Tenemos $2,500 millones contemplados en el PDA que vienen de fondos federales”, dijo. “Vamos a estar proyectando un 50% (de los recaudos de la Ley 1540-2010) y tampoco se contemplan esos recursos”, agregó al sostener que ese dinero será suficiente para asignarle más dinero a la UPR y evitar cierres de recintos, más dinero para obra en los municipios e incentivar la creación de empleos.

“Sobran sobre $1,600 millones, mi hermano”, dijo Santa Rodríguez al referirse al dinero disponible y compararlo con el pago anual por la deuda. “Que me dije Santamaría (Daniel, analista de la organización Espacios Abiertos) por qué dice que no se puede pagar. Voy a decir por qué él dice que no se puede pagar: él está cogiendo las pensiones que estamos evitando que se recorten y las sacamos del meollo del pago de deuda y llevamos pagándolas hace cinco años del Fondo General sin ningún problema en un 100% y quiere sacarlas del Fondo General y que peleemos con los bonistas”, dijo.