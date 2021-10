Cientos de pensionados, maestros y estudiantes se han congregado desde temprano en la mañana en el ala norte del Capitolio en repudio al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), cuya ley habilitadora se aprobaría mañana, martes, en su versión final, en Cámara y Senado.

Diversas organizaciones como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, la Asociación de Profesores Universitarios (APPU), y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, así como, grupos de pensionados, estudiantiles, magisteriales y sindicatos participan en la manifestación bajo un sol candente y que en algunos momentos se ha tornado tensa en el área de las escalinatas.

En el interior del Capitolio, así como en los alrededores se observa una fuerte presencia de unidades de la Policía, mientras en horas de la tarde, la Cámara se apresta a modificar el lenguaje que le introdujo hace dos semanas al Proyecto 1003, para dar paso el martes a la versión final de la medida ya acordada.

/ Entre los manifestantes hubo estudiantes, maestros y pensionados. (Xavier Araujo)

Los manifestantes frente al Capitolio en protesta contra el Plan de Ajuste de Deuda. (Xavier J. Araújo Berríos)

A eso del mediodía, hubo un encontronazo entre los que se manifestaban y la Policía. (Xavier J. Araújo Berríos)

La Cámara se apresta a modificar en la tarde del lunes el lenguaje que le introdujo hace dos semanas al Proyecto 1003. (Xavier J. Araújo Berríos)

Momento tenso entre una manifestante y la Policía. (Xavier J. Araújo Berríos)

En el Capitolio hay varios líderes sindicales, quienes buscan que los legisladores cambien de parecer. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un manifestante con un cartel en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

La Policía estaba apostada en las escalinatas del Capitolio. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un manifestante exige cero recortes a las pensiones. (Xavier Araujo)

Una vez se firme el PAD, estaría en manos de la jueza Laura Taylor Swain. (Xavier Araujo)

Los manifestantes le gritaron "abusadores" en un sinnúmero de ocasiones a los agentes en las escalinatas del Capitolio. (Xavier Araujo)

Una fila de manifestantes hizo frente a los empujones de la Policía. (Xavier Araujo)

La JSF estableció que si el Proyecto 1003 se enmienda y facilita la reestructuración de la deuda sin condiciones, enmendará el PDA para eliminar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas. (Xavier Araujo)

Los manifestantes se reunieron en el ala norte del Capitolio. (Xavier Araujo)

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este domingo que a todas luces habrá un acuerdo para dar paso a la aprobación del PAD. (Xavier Araujo)

Entre las organizaciones presentes en la protesta estaban la Colectiva Feminista en Construcción y el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. (Xavier Araujo)

Figuras de la política han reclamado falta de transparencia en la elaboración del PAD. (Xavier Araujo)

En respuesta a los encontronazos entre la Policía y los manifestantes, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, pidió “prudencia” a la ciudadanía.

“En esta Cámara creemos y defendemos el derecho a la libre expresión. Sin embargo, exhorto a todos los que hoy se están manifestando a llevar sus reclamos de forma pacífica y en cumplimiento con las leyes de nuestro país”, dijo.

“Hoy es una jornada completa de actividades de protesta, de cabildeo, tenemos líderes de los distintos movimientos adentro tratando de hablar con algunos de los representantes. Estamos haciendo también llamatones y tenemos ahora mismo estudiantes de todas partes de la Isla. Siguen llegando maestros de distintos recintos de distintas escuelas. Vamos a tener una manifestación de pueblo para demostrar el rechazo al PAD que entendemos que es al Plan del Tumbe para Puerto Rico”, dijo la abogada Eva Prados Rodríguez, una de las portavoces del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

La excandidata a legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reclamó falta de transparencia en la elaboración del PAD.

“No se le ha dado oportunidad al pueblo, ahora mismo ni siquiera sabemos el contenido de esos acuerdos, lo que se hace es especular de si protege o no se protege finalmente del recorte de las pensiones, si se protege o no algún dinero para Universidad de Puerto Rico y para los municipios”, señaló Prados Rodríguez.

“Ahora mismo, no sabemos qué tiene, pero comoquiera mientras se mantenga el pago a los bonos tal cual está en ese proyecto, todo está en riesgo. Ese es un pago insostenible y para colmo se estaría autorizando el pago de deuda ilegal y lo dijo la Junta en el tribunal, diciendo que estas emisiones habían sido ilegales y que se podían cancelar. Estamos exigiendo que si de verdad queremos salir de la quiebra y no caer en una segunda, no podemos insistir en el pago de esos bonos ilegales y tenemos que reducir aún más el pago de la deuda para garantizar pensiones y servicios esenciales y la continuación del mismo gobierno”, expresó en declaraciones a periodistas.

La abogada opinó que en vez de aprobar esta medida, faltando unas tres semanas para que se lleve el PAD ante la jueza Laura Taylor Swain, la Legislatura debe ser “la ficha de tranque” para “buscar un mejor acuerdo para Puerto Rico con mejores términos”.

“No estamos hablando aquí de un PAD que le beneficie a Puerto Rico, este es negocio para los fondos buitre y lo han dicho hasta informes en el Congreso de quiénes son los dueños de esta deuda que son unos multimillonarios que lo quieren es sacar ganancias de aquí, mientras le ponen a Puerto Rico 25 años de sacrificio”, agregó.

Un encontronazo ocurrió entre la Policía y los manifestantes contra el Plan de Ajuste de la Deuda. (Xavier Araújo Berríos)

Los legisladores del MVC, Rafael Bernabe y José Bernardo Márquez Reyes, se unieron a los manifestantes.

“El Presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) ha dicho recientemente que tenemos que ajustar el presupuesto de la UPR a la situación del país, claro que sí, la fórmula lo ajusta, si hay poco dinero es menos y si hay dinero es más. Es el 9.6% de lo que haya (de los recaudos del Fondo General). Hay que respetar la fórmula. Decir le vamos a garantizar $500 millones a la Universidad es decir vamos a seguir violando la fórmula y vamos a seguir dándole la mitad de lo que según la fórmula le correspondería”, sostuvo Bernabe.

El senador reprochó que el liderato legislativo no le dio participación a las minoría en la preparación del Proyecto de la Cámara 1003, que se convertirá en la ley habilitadora del PAD.

“Ellos ya han anunciado que lo tienen aprobado en la Cámara y que lo tienen aprobado ya en el Senado y que esto va a estar listo para la firma del gobernador el miércoles. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se reúne la Legislatura, para qué debatimos, para que presentamos argumentos si ellos ya decidieron lo que van hacer. Es realmente triste toda esta situación y no hemos tenido siquiera una reunión para hablar sobre esto”, planteó.

“Yo sigo preguntando al liderato legislativo del país qué economista dice que esto es un buen acuerdo”, cuestionó por su parte, el representante Márquez Reyes.

El presidente de la APPU, Ángel Rodríguez Rivera sostuvo que la medida legislativa “afecta a muchísima gente, a la UPR” y calificó de demagógica “la ayuda a la Universidad por $500 millones”.