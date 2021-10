Concluida la reunión con el Legislativo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi aseguró este domingo que a todas luces habrá un acuerdo para dar paso a la aprobación del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD), ya que el ente federal atenderá los reclamos del gobierno en pro de los municipios y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Tras poco más de una hora y media de reunión en el Centro de Convenciones, el gobernador se mostró confiado en que ya el martes Puerto Rico tenga aprobado un PAD que será beneficioso para todas las partes.

En la misma dirección y por separado, se expresó el presidente de la JSF, David Skeel, quien destacó que ahora corresponde que la Legislatura integre al PAD las enmiendas que propuso el organismo a cargo de las finanzas de la isla.

Previo a la reunión, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, había dicho que la Cámara vería el Proyecto de la Cámara 1003 mañana, lunes, y el martes le correspondería al Senado para así llegar a un acuerdo.

“Yo lo que espero es que ya para el martes la Legislatura apruebe el mecanismo para poder reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico y con eso entonces ya el asunto pasa a manos de la juez (Laura) Taylor Swain. Y estamos confiados de que va a confirmar el plan que provee la reestructuración”, sostuvo.

“Defendimos a capa y espada a los pensionados así que el plan de ajuste no incluye recorte alguno a las pensiones. De igual manera, la Junta ha acordado atender dos reclamos que hemos hecho consistentemente: que se les provea fondos adecuados a los municipios y que, por otro lado, que también la UPR tenga un financiamiento razonable. Aquí lo que falta es que mañana (lunes) la Cámara decida si concurre o no con el proyecto aprobado en el Senado. Lo que espero es que la Cámara no va a concurrir y que entonces el martes nuevamente en conferencia tanto Cámara como Senado deben llegar a un acuerdo y ese acuerdo irá a votación tanto en Cámara como en Senado. Va a ser un buen día para Puerto Rico”, aseveró el gobernador.

Skeel, entretanto, dejó claro que las enmiendas que quiere la JSF fueron entregadas.

“Estamos felices con la reunión, con cómo se han dado las cosas. Nos falta un poco más y esta es la forma en que deben ocurrir las cosas”, afirmó.

Una vez se firme el PAD, estaría en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien puede aceptar el acuerdo, rechazarlo, desestimarlo o dejarlo abierto para que cada parte continúe en negociaciones.