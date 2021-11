El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, le puso freno a la pieza legislativa que persigue enmendar el lenguaje dentro del Código de Incentivos que recoge la antigua Ley 22-2012 de inversionistas residentes.

El líder del Partido Popular argumentó que cambios como ese y otros sobre trato contributivo se tienen que atender a la vez.

Sin embargo, se expresó en contra de modificar el lenguaje de estos decretos al señalar que su distrito representativo de Dorado, Vega Alta y Vega Baja se vería afectado.

“Mi posición en cuanto a la Ley 22 es que hay que darle estabilidad a la estructura de incentivos. En mi caso, afecta directamente mi distrito, así que no estoy de acuerdo en atenderlo ahora a corto plazo. Hay que hacer un análisis más amplio”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. “Eso, en mi distrito, es un motor que genera sobre 3,000 empleos”.

Expertos han señalado que el efecto de la Ley 22-2012 ha sido positivo, pero limitado en cuanto a la creación de empleos y ha provocado una especie de burbuja inmobiliaria en municipios como Rincón, Río Grande, San Juan y el propio Dorado.

El Proyecto de la Cámara 1047 (PC 1047), del representante popular Luis Raúl Torres, sería llevado a una vista de evaluación de enmiendas este pasado lunes, pero este medio supo que Hernández Montañez ordenó la cancelación de la audiencia a ser presidida por el autor de la medida. De otra parte, se sacó del Calendario de Órdenes Especiales de la sesión de este pasado lunes el informe final sobre una investigación que realizara Torres sobre el impacto de la Ley 22-2012.

El PC 1047 fue el resultado de las vistas públicas sobre la Ley 22-2012.

“¿Entiende que hay un trato desigual o privilegiado a inversionistas extranjeros?”, se le preguntó a Hernández Montañez.

“Yo creo que los incentivos en Puerto Rico, no solamente ese, son discriminatorios porque recuerda que un incentivo, contrario a una contribución, la naturaleza es discriminar, están en desproporción”, dijo el presidente cameral. “Tenemos que sentarnos a analizarlo”, agregó.

“No estoy trancado a la banda”, respondió cuando se le insistió en el tema de los incentivos a inversionistas residentes y si favorece que se incrementen las tasas contributivas sobre estos individuos, aunque el cambio tenga un efecto prospectivo.

“Si podemos hacer un análisis más amplio y más responsable y tener un ofrecimiento balanceado y justo, pero que atraiga también inversión, lo vamos a hacer. Pero por ahora no quiero atender ningún tema de incentivo ni contributivo solo”, dijo. “Estoy en contra de tocar esos temas si no se da dentro.... he visto noticias de arbitrios, cosas del Código (de Incentivos) y no voy a tomar temas individuales del Código de nada. Todo lo queremos atender el año que viene y de forma integral y canalizar el impacto que va a tener”, dijo Hernández Montañez.

La investigación que dio paso al PC 1047 se nutrió de aportaciones del propio Departamento de Desarrollo Económico y los economistas José Joaquín Villamil y José Caraballo Cueto.

Mientras, en la Comisión de Hacienda del Senado continúan las discusiones sobre un proyecto de ley que originalmente tenía la intención de derogar la Ley 20-2012, así como la Ley 22 del mismo año. Esta última otorga beneficios contributivos a los exportadores de bienes y servicios. La medida es de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

La Ley 22-2012 otorga a individuos o empresas que cualifiquen una tasa sobre ganancias de capital de 5%, además de 100% de exención contributiva sobre dividendos o ingresos, exenciones sobre impuestos municipales e impuestos a la propiedad, sin el requisito de crear empleos. Cualifican servicios como mercadeo, publicidad y relaciones públicas, consultoría, industrias creativas y servicios legales, entre otros.

Hay unos 3,311 decretos otorgados bajo la Ley 22, de los que la mayoría proviene de los Estados Unidos. Se espera que para el 2029 existan un total de 6,392 decretos. Según la investigación de Torres, estos decretos le han costado al país $703 millones. Sí se han creado, según el análisis de Estudios Técnicos, unos 4,400 empleos por Ley 22.

Las compras de bienes raíces se estiman en $1,300 millones, lo cual representa un aumento de 2% en la tasa de producción total. De esa cifra, $1,240 millones son en propiedad residencial y $75 millones son en propiedad comercial o industrial.

“Quien me recomienda a mí hacer los cambios es el DDEC (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio). Me dieron unos porcentajes, pero los vamos a aumentar”, dijo Torres en una entrevista reciente. El legislador popular no ha estado disponible para hablar del tema desde que se cancelara la vista del lunes.

El PC 1047 establece que un beneficiario del trato contributivo especial no podrá haber sido residente en la isla cinco años antes de la presentación de su solicitud. También incrementa de 0% a 10% la Tasa Fija de Contribución sobre Ingresos, intereses o dividendos. En el caso de ganancias de capital, se incrementa la tasa de 5% a 10%.

Esas tasas, sin embargo, se reducirían a 6% si el individuo inversionista realiza lo que se considera una “Inversión Elegible de Residente Inversionista”. Por ejemplo, una inversión de al menos $2 millones dentro de los primeros 18 meses luego de aprobado el decreto en lo que se conoce como una “Entidad de Inversión Elegible” y deberá incluir la creación de al menos cinco empleos.

Dentro de la “Entidad de Inversión Elegible” se excluye la compra de una propiedad residencial, pero incluye corporaciones en las áreas de exportación de bienes y servicios, finanzas, inversiones y seguros, la llamada “economía del visitante”, manufactura, infraestructura y energía verde, agroindustrias, industrias creativas, pequeñas y medianas empresas y otras industrias definidas en el capítulo 11 del Código de Incentivos (Ley 60-2019).

El proyecto mantiene como requisito para cualificar para un decreto el comprar, dentro de un año a partir de la aprobación del beneficio, una propiedad inmueble que considere su residencia principal.

También se requerirá, como “Inversión Elegible de Individuo Residente”, el depósito de al menos $2 millones dentro de los primeros 18 meses luego de aprobado el decreto a una entidad de un listado que incluye el Banco de Desarrollo Económico, una cooperativa de ahorro y crédito, una empresa local, un fondo de incentivos económicos o un Fondo Institucional para Investigación de la universidad de Puerto Rico.

Se incluyó como tercer requisito la apertura de una cuenta en un banco o cooperativa local y presentar los formularios 1040PR y 940PR anualmente.

El documento 940PR, creado por el Servicio de Rentas Internas, se llena en Puerto Rico para declarar anualmente la contribución a la Ley Federal de la Contribución por Desempleo. El formulario 1040PR se utiliza para calcular la contribución sobre el trabajo por cuenta propia además del crédito tributario adicional por hijos.

Un cuarto requisito consiste en que el individuo con el decreto tenga que mantener, de forma separada, la contabilidad de sus operaciones exentas. Otro requisito aumenta de $10,000 a $25,000 la aportación anual a entidades sin fines de lucro,

El incumplimiento con alguno de estos requisitos conllevará una multa de $50,000 pagadera al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El informe de la Resolución de la Cámara 296, que investigó el rendimiento de la Ley 22-2012, incluye como recomendación no derogar el estatuto. De hecho, fue una recomendación acogida de múltiples deponentes en vistas públicas. También se consigna en el documento que no se ha completado el proceso de auditorías del cumplimiento con las disposiciones de la Ley 22-2012 para los decretos otorgados en o antes del 31 de diciembre de 2021.

“El DDEC deberá completar estas investigaciones de inmediato. Se deben incluir disposiciones que provean para revocar los decretos si el inversionista comete ciertos delitos”, lee el informe.