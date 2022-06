El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó esta mañana que si bien coincide con la idea propuesta por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, sobre la necesidad de consultar a la base sobre el futuro ideológico de la colectividad, dicha consulta, que incluiría la elección de la nueva Junta de Gobierno, debe ser aplazada mientras se conoce en qué etapa se encuentra el proceso de reestructuración de la La Pava.

En una conferencia de prensa en el lado sur del Capitolio, Hernández Montañez insistió en que no va a aspirar a la gobernación en el 2024 y no va a aspirar a presidir el PPD, pero no reveló si ya ha decidido entre las opciones que se ha autoimpuesto: la alcaldía de Dorado o la comisaría residente en Washington.

Indicó, de otra parte, que propondrá que la consulta que eventualmente se realice incluye un lenguaje que, según el legislador, obligaría a la dirección del partido a no tomar represalias ni expulsar de la organización política a disidentes. Igualmente, propondrá que en la papeleta se incluya, como si fuera un llena blancos, espacios para que los populares indiquen en qué temas la colectividad está unidad y en cuáles no.

Hernández Montañez le envió una carta hoy a Dalmau Santiago en que, por un lado, le pide que aplace la convocatoria de una reunión de la Junta de Gobierno para luego del 27 de junio para que no choque con el apretado calendario legislativo de finales de sesión. Además, le pide al Comité de Reglamento que rinda un informe sobre las enmiendas y cambios recibidos y un informe al secretario General, Ramón Luis Cruz Burgos, sobre cómo va al proceso de reorganización.

En lo que concierne a la consulta, propuso un lenguaje en la papeleta que lea: “El PPD, como institución, respetará las diversas aspiraciones de nuestros correligionarios populares sobre status de Puerto Rico, a fin de que dicho asunto no represente un obstáculo para fortalecernos y enfocarnos en las causas que nos unen como partido”.

Las opciones serían: “sí, estoy de acuerdo con esta afirmación” o “no estoy de acuerdo con esta afirmación”.

“No tengo reparos con la estrategia del presidente, que lo que quiere es llevar un mensaje a Washington sobre lo que es la postura de la mayoría de los populares. Lo que me preocupa y lo que me ocupa es el tono y el resultado final de la consulta. El PPD es un partido de centro con una diversidad bien grande en cuanto a este tema de status y es importante que cuando se consulte a la mayoría sobre hacia dónde van dirigida, ya sea la libre asociación o el Estado Libre Asociado, se incluya esta otra pregunta”, indicó Hernández Montañez al leer la pregunta presentada.

Hernández Montañez indicó que los informes que ha solicitado toman relevancia en el sentido de que determinarían cuándo se haría la consulta, hasta ahora pautada para el 14 de agosto.

“Eso va a afectar la decisión del cuándo y el cómo se hará la consulta. Dentro de todo lo que se ha estado dilucidando en los pasados cinco meses hay muchas enmiendas y están agrupadas en las recomendaciones de enmiendas al reglamento del partido”, dijo.

El presidente cameral mencionó que no objeta la consulta interna de status, pero insistió en que esa consulta no puede tener como efecto la división del partido.

“Que la institución respete esa diversidad. Que uno pueda decir que creo en la libre asociación y que soy popular”, dijo Hernández Montañez.

“¿Pero qué significa eso?”, se le preguntó.

“Ambos segmentos están expulsando al otro. Hay un segmento diciéndole al otro en el partido que eso no es real, que esta es la realidad de lo que está pasando en el Congreso y quieren excluir a los que creen en el ELA. Y por el otro lado, están los que dicen que los que cree en la libre asociación no son populares. Yo difiero. Los dos son populares”, dijo.

Cuando se le preguntó qué efecto tendría que una de las dos opciones sobre “respeto a la diversidad” prevalezca, Hernández Montañez argumentó que eso permitiría a que cualquier popular vote libremente y sin temor a ser sancionado.

“Nuestra propuesta es evitarlo y está ocurriendo. Como está ocurriendo, si seguimos en ese paso la institución no tiene posibilidades electoral ninguna”, dijo al anticipar que si no se lleva la votación como corresponde, se podría concretizar una “salida masiva” de miembros del PPD.

Hernández Montañez dijo que favorece que la elección de los miembros de la Junta de Gobierno sea por votación de todos los afiliados, pero reconoció que para que se ejecute hace falta una enmienda al reglamento del partido.

“Procesalmente hay que enmendar el reglamento”, dijo.

Preguntado por las declaraciones que ha hecho la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en el sentido de que ciertos populares tienen “secuestrado” al PPD, Hernández Montañez indicó que si el próximo presidente o presidenta del PPD aspira a la gobernación, el partido se va a dividir.

“Tenemos que evitar que la próxima elección del presidente sea primarista para evitar lo que está ocurriendo ahora, que son los ataques cruzados entre el liderato. Ella tiene derecho a aspirar y que aspire en el proceso cuando comience en el 2024, pero necesitamos un presidente neutral y que busque consenso”, dijo. “No es momento de aspirar a una primaria a destiempo”.

Indicó que también le va a pedir a Damau Santiago, quien ha anunciado que quiere revalidar como presidente del partido, que se comprometa por escrito a no aspirar a la gobernación.

“El que sea que aspire a presidente del partido, si va a aspirar a la gobernación, no lo voy a respaldar”, dijo.