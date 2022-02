El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, propuso hoy, domingo, que se renegocie la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para conseguir términos más beneficiosos que impliquen una reducción de entre 40% y 50% del dinero adeudado, un asunto que fue avalado por el caucus popular de ese cuerpo.

Además, los legisladores populares acordaron exigir el que se establezca una transición hacia un combustible más barato y limpio, no dar paso a ningún impuesto a sol así como proteger el sistema de retiro de los empleados de la corporación pública y bajar el costo tarifario.

La postura de la mayoría popular legislativa de la Cámara se produce en momentos en que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE (Restructuring Support Agreement, RSA) -negociado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- debe ser refrendado por la Asamblea Legislativa. Ese acuerdo, pactado en el 2019, reduce la deuda de la AEE en un 32%.

En conferencia de prensa, junto a los representantes Luis Raúl Torres y José Rivera Madera, el presidente cameral emplazó a diversos sectores de la sociedad y a todos los legisladores -tanto de Cámara como del Senado- a asumir una postura respecto la propuesta anunciada hoy.

“Emplazamos a todos los sectores del país, a los industriales a los cuidos de envejecientes que no van a poder pagar la luz, a los comerciantes, a los hospitales que no van a poder operar y al comercio en general que vengan aquí y se expresen y digan si respaldan que este RSA se apruebe a merced de un acuerdo en el tribunal sin que se pueda atender su reclamo a través de legislación”, apuntó Hernández.

“Nuestro segundo emplazamiento, a todos los funcionarios electos en la Cámara y el Senado. A los del PNP (Partido Nuevo Progresista), a los del Movimiento Victoria Ciudadana, a los de Proyecto Dignidad, a los del Partido Independentista Puertorriqueño, al senador independiente (José) Vargas Vidot y a los del Partido Popular Democrático, por supuesto, para que asuman su postura. Yo estoy listo hoy para radicar legislación para defender esos cinco puntos”, agregó.

Sostuvo que ahora quedaría demostrado quién tiene “voluntad política para atender seriamente este proceso”. Advirtió que no presentará legislación con los cinco puntos de su propuesta de no hallar todos los votos en Cámara y Senado para que sea aprobada.

“Si el Senado no está, no la vamos a radicar porque es un ejercicio futil. Tiene que haber un acuerdo. Tenemos que sentarnos todos sobre la mesa y contar los votos. Tiene que haber un compromiso de que quieren atender estos cinco puntos”, indicó el presidente cameral.

Hernández dijo que no extendía su emplazamiento al gobernador Pedro Pierluisi porque él dejará saber cuál es su postura aprobando o no la legislación que radique la delegación popular en la Cámara con las nuevas propuestas. Ahora bien, Hernández recalcó que cuando se aprobó el RSA Pierluisi era el abogado de la JSF. Destacó que ahora, como gobernador, ha dicho que favorece que se enmiende el RSA, pero no con legislación sino con negociación directa del gobierno de Puerto Rico.

Contactado por este medio, el presidente de la delegación del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, recomendó que el presidente cameral lea la Ley 59-2014 y la Ley 17-2019 “y notará que cuatro de los cinco puntos están ahí ya”.

“El PNP y Pedro Pierluisi ya han asumido su responsabilidad. Primero que ya hay legislación, que lea la legislación y segundo que la entienda”, sostuvo Rivera Schatz.

“Ellos están hablando de algo que no conocen todavía. Esto es algo que hay que mirarlo dentro del contexto de lo que ha negociado Lisa Donahue y ver cuánto ha cambiado esto en el mercado en el valor de esas acciones”, sostuvo, por su parte, el portavoz de la minoría PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El senador indenpendiente José Vargas Vidot dijo que, en principio, favorece cuatro de los cinco puntos esbozados por la delegación popular en la Cámara.

“Yo tengo problemas con la parte de la reestructuración porque no hay mejor manera de tu predecir conducta futura que ver la conducta pasada y la Legislatura nos ha llevado a un embrollo. Lo que se está planteando en reestructuración y lo que ha aceptado la Legislatura -tan arrodillada del PNP y del PPD es embrollarnos de nuevo”, indicó.

La deuda de la AEE, de unos $9,000 millones, de no ser reestructurada conllevaría un cargo extra de ocho centavos el kilovatio/hora para los consumidores. En 2019, la JSF llegó a un acuerdo RSA con los bonistas de la AEE que supondría un aumento al consumo que iniciaría en 2.7 centavos el kilovatio/ hora y que aumentaría de forma escalonada a 4.5 centavos el kilovatio/hora, esto sujeto a que la Asamblea Legislativa enmiende varias leyes relacionadas con la corporación pública.

Torres reconoció que la JSF podría dar paso al RSA sin el apoyo de la Asamblea Legislativa.

“(Pero) la realidad es que eso no tiene garantía de pago a esa deuda. Con legislación se pueden establecer unos pagos fijos a esa deuda que estén garantizados”, sostuvo Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

Además, el legislador dijo que el RSA subiría la factura de la luz para los consumidores. Destacó que hoy día se paga el kilovatio hora a 29 o 30 centavos. Argumentó que de no alterarse el RSA el kilovatio hora podría subir 54.28 centavos incluyéndole cargos por el impuesto al sol, el sistema de retiro y por subsidios.

“Eso va a llevar al país a una quiebra y al desastre económico”, dijo.

Tanto Torres como Hernández mostraron su asombro con que el Senado no acudiera al tribunal federal, como lo hizo la Cámara de Representantes, para oponerse a la aprobación del RSA.

A preguntas de El Nuevo Día, Hernández dijo que tenía entendido que el Senado acudiría al tribunal federal, pero eso no ocurrió. Dijo que ha hablado con el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

“Él (Dalmau) sí está a favor de que se apruebe legislación para que garantizar todos estos puntos en beneficio de los puertorriqueños”, sostuvo Hernández.

Además, Torres dijo que le preocupa qué pasará con el área de generación de la AEE, de la que no se ha discutido nada pese a que ya se discute el RSA. También mostró su preocupación con que el RSA no detalla cómo se va a pagar el sistema de retiro de los empleados de la AEE.

“No hay nada cero. Ya le deben $700 millones al plan, acumulado”, sostuvo Torres.

Por su parte, Rivera Madera anunció que la Cámara de Representantes citará próximamente a vistas públicas para investigar las emisiones de bonos de la AEE.

“Tendrán la oportunidad de expresarse las organizaciones que agrupan al comercio, las industrias, profesionales, empleados de la AEE, retirados y público en general que quiera expresar su opinión sobre legislar un mejor acuerdo, o dejar el aumento en las manos de procesos de negociación en los tribunales.”, indicó Rivera Madera.

El Nuevo Día aguarda por reacciones de cada delegación política del Senado y de la Cámara.