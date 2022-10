El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, lamentó hoy el escándalo en el que está envuelto el legislador novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez e informó que esperará a que culmine la investigación por parte del Negociado de la Policía tras alegar, en la querella, que fue agredido la noche del sábado en medio de una discusión al salir del concierto del grupo de rock en español Maná.

“Voy a esperar que se atienda la querella que radicó (Navarro) en la Policía. Voy a esperar que culmine el proceso y, dependiendo de lo que se desprenda de esa investigación, tomaré una determinación como presidente de la Cámara de Representantes. Por ahora, voy a permitir que se agoten los remedios de cada una de las partes en los foros pertinentes”, expresó el presidente de la Cámara, en llamada telefónica, como reacción al nuevo incidente de Navarro Suárez.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue agredido a medianoche del pasado sábado, tras salir del concierto de la banda mexicana celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Precisamente, el altercado sucedió en el área de los elevadores. Parte del incidente fue captado en un video compartido por las redes sociales, el cual Navarro Suárez alegó que fue editado.

De acuerdo al reporte policíaco, Navarro Suárez resultó con una contusión en el área de la boca. Hernández Montañez reiteró que esperará el curso de la investigación de la querella que radicó el domingo Navarro Suárez contra su alegado agresor, el artista William Bass.

Aseguró que aún no hay una querella formal contra Navarro Suárez en la Cámara Baja. De presentarse alguna, Hernández Montañez explicó que sería referida a la Comisión de Ética, presidida por el portavoz popular de la Cámara, Ángel Matos García.

“Es lamentablemente lo que ha sucedido con él, pero no puedo juzgar porque no sé todos los hechos. Prefiero que se atienda su reclamo desde el punto de vista de su querella. Cuando salga el resultado, me expresaré”, reiteró el presidente de la Cámara.

“No está a tono con lo que espera el país”

En el 2019, el legislador del PNP protagonizó otro incidente, captado en vídeo, en el que fue lanzado al suelo al forcejear con un empleado de seguridad que le negó la entrada a un negocio en La Placita, en Santurce.

El entonces presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, lo separó de dirigir la Comisión de Gobierno, pero, posteriormente fue reinstalado en el puesto.

El representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, quien en el 2019 radicó una querella contra Navarro Suárez ante la Comisión de Ética por “conducta impropia”, insistió en que la controversia del representante “no está a tono con lo que espera el país”.

“No favorecemos conductas que no vayan a tono con el comportamiento que el país merece y espera de un legislador. El pasado cuatrienio, la querella contra Georgie, en un momento dado por un evento como este, la radiqué yo, y la Comisión de Ética la evaluó y adjudicó. Cuando bajó al hemiciclo, la delegación del PNP, mayoría en aquel momento, la derrotó”, dijo el representante popular en conferencia de prensa sobre el estado de los municipios afectados por el huracán Fiona.

Cruz Burgos compartió que tuvo la oportunidad de conversar, personalmente, con Navarro Suárez ayer, lunes. “Tiene unas alegaciones de la persona que aparentemente lo golpeó. Pero, independientemente de quién haya empezado la situación, hay que reconocer dos cosas: el compañero necesita ayuda y, segundo, el compañero no está a tono con lo que el país espera”, dijo el legislador .

“Creo que el compañero tiene un problema que todos hemos visto, y él debe reconocerlo. Todo ciudadano que tiene un problema tiene derecho a recibir la ayuda que le corresponde, pero en el caso de este ciudadano, es un legislador y tiene que proyectar un comportamiento con lo que espera el país”, insistió.

Navarro Suárez, el senador del PNP Juan Oscar Morales, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, son investigados por el Departamento de Justicia en torno a unas presuntas donaciones de brea por parte de J.R. Asphalt, empresa involucrada en múltiples casos de corrupción gubernamental y cuyos socios principales se declararon culpables a nivel federal.