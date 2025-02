Aunque afirma que tiene la facultad para actuar, el presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz , negó este miércoles que dicho cuerpo vaya a oficializar mañana, jueves, mediante acción legislativa, el interinato de la procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez , pero advirtió que no permitirá que el asunto permanezca “en un limbo por la eternidad”.

“Nuestra relación con la gobernadora ( Jenniffer González ) es excelente, pero tomé conocimiento (del nombramiento interino) para que quede claro que no vamos a dejar esto aquí, en un limbo, por la eternidad . Hay que atender los nombramientos”, subrayó Rivera Schatz, tras participar de una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, qué preside.

No obstante, la situación se dio en respuesta a la Sección 47.3 del Reglamento del Senado, que dispone que dicho cuerpo puede actuar sobre aquellos nombramientos no sometidos por el gobernante de turno, “cuando tuviere conocimiento del mismo y de que la persona designada está ejerciendo el cargo en cuestión”.

“(El Senado) lo que hizo fue tomar conocimiento... Sí, yo podría actuar y, si alguien cree que no puedo actuar, pues, que me llevan al tribunal. Yo, cuando creo que tengo la razón, voy (al tribunal). Yo saqué un gobernador de la Palma de La Fortaleza cuando entendí que, al no ser confirmado, estaba incumpliendo con la ley, y prevalecí″, sostuvo, en referencia a Pedro Pierluisi.