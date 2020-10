El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió esta mañana los nombramientos de varios allegados suyos en el cuerpo legislativo y que serán atendidos hoy, último día de la corriente Sesión Extraordinaria.

Sin embargo, no quiso comentar sobre si el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, tiene los votos para ser confirmado como Juez Superior, no contestó si le interesa ocupar la vacante que dejaría abierta en el Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, a partir del 24 de diciembre y no quiso hablar, al ser abordado por la prensa, si veía viable que se nombre al juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a otro término como Juez Superior o a un ascenso como Juez del Tribunal de Apelaciones.

El presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, dijo esta mañana que, al menos hasta hoy en la mañana Rivera Juanatey no tenía los votos para ser confirmado.

Rivera Schatz sí dijo que no ha recibido información de que la convocatoria a la Sesión Extraordinaria sea enmendada, un paso necesario para que se incluya cualquier nombramiento adicional, incluyendo el de Díaz Reverón.

Entre los nombramientos que están pendientes hoy en el Senado figuran los de Álex López Echegaray, Rosario Toro, Migagros Jennisca Rodríguez Correa y Jorge Rivera Rueda. Todos son nominados a puestos dentro de agencias gubernamentales. Toro, Rodríguez Correa y Rivera Rueda han trabajado directamente con Rivera Schatz, mientras que López Echegaray, actual asesor legislativo de la Gobernadora, trabajó antes en la Comisión de Reglas y Calendario.

“No se me ha plantado a mí ni a la Comisión (de Nombramientos) ningún conflicto. Todos los nombramientos se atienden de la misma forma: se presentar la documentación requerida… y cada Senador o Senadora vota según estima debe hacerlo”, dijo Rivera Schatz, quien reaccionó a la defensiva cuando se le pidió su respuesta a la pregunta de si estos nombramientos no debían ser interpretados como premios políticos.

“No tengo nada que aclarar”, dijo. “Todos los nominados y nominadas son evaluados con el mismo rigor, todos. Aquí se les exigen los documentos a todos, si excepción de persona. Quien quiera opinar de que se trata de una cosa… puede hacerlo. A mí no me merece una reacción eso”, dijo.

En cuanto al nombramiento de Rivera Juanatey, reconoció que hay senadores que tienen “alguna resistencia” o están opuestos al nombramiento.

“Hemos recibido a través de la página del Senado (testimonio) a favor y en contra e información relevante”, dijo Rivera Schatz.

Rivera Juanatey, por ejemplo, enfrenta oposición del sindicato de guardias correccionales y de la Defensoría de los Derechos Carcelarios. En primera instancia, se le acusa a Rivera Juanatey disciplinar a una líder sindical por hacer denuncias públicas a la prensa sobre las operaciones de Corrección y Rehabilitación. También ha sido señalado por presuntamente maltratar y cerrarles las puertas a integrantes de organizaciones que defienden los derechos de los confinados.

“Sabemos con más detalle en el caucus”, dijo Rivera Schatz al referirse al encuentro de senadores de la mayoría en que se discutirá la nominación.

Sobre la posibilidad de que sea nominado a ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, Rivera Schatz nunca contestó categóricamente si le interesa o no la posición.

Rivera Schatz busca revalidar como senador en las elecciones generales, tras salir rezagado en la quinta posición durante la primaria penepé de agosto.

“Le agradezco a la gente que me reconoce ese talento, pero no reacciono a rumores”, dijo.

Cuando se le preguntó, específicamente, si le interesa la posición, insistió en su respuesta.

“Soy el presidente del Senado y estoy manejando los nombramientos y no voy a caer en el jueguito de si me interesa o no, si me van a nombrar. Sencillamente estamos haciendo lo que nos toca hacer”, sostuvo.