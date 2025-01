Thomas Rivera Schatz dice que no tiene “ninguna prisa” en atender designación al DRNA

El presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz , afirmó este jueves que no tiene “ninguna prisa” en atender la designación del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez , ni tampoco el proyecto de administración –sometido el miércoles por la gobernadora Jenniffer González – para legalizar el estatus de las decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera , en Lajas.

“Es importante el tema de La Parguera, pero, para mí, no necesariamente es una prioridad. Por supuesto, dentro de la agenda es algo importante, pero no tiene que ser primero, así que yo no tengo prisa en atender el nombramiento de Recursos Naturales, pero lo vamos a escudriñar hasta lo último y, si falla, falló”, aseveró el líder senatorial, al asumir un turno durante el inicio de la sesión donde abordó este y otros asuntos.