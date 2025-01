“Tiene que ser proactivo”: anticipan duro escrutinio al secretario designado del DRNA en vistas de confirmación

“ No puedo basar mi (opinión) a favor o en contra de él por esa orden, pero él tiene que explicar, tiene que explicar, porque hay unos ‘if’ (supuestos), hay muchas variantes ahí que yo no tengo el conocimiento . Yo tengo entendido que él lo va a hacer; creo que empieza (desde el miércoles) a visitar gente (senadores) y tiene que hacerlo; y como ha dicho el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz): se tiene que poner las pilas”, agregó el vicepresidente a El Nuevo Día .

Aunque aún no hay fechas establecidas para la evaluación de las credenciales los nominados en vistas públicas, Ríos anticipó que algunos designados no necesariamente pasen por dicho proceso, como sería el caso del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas , Edwin González , quien hasta diciembre estuvo al mando de la Autoridad de Carreteras y Transportación .

“Lo que yo he escuchado es que hay un consenso de que él no tendría dificultades algunas y, hasta ahora, nadie se ha puesto a decir: ‘yo quiero entrevistarlo sobre esto’”, menciono Ríos. En esta ocasión, el Senado no contará con una Comisión de Nombramientos, sino que el “background check” de cada candidato estará cargo de un equipo de investigadores.