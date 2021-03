El senador independiente José Vargas Vidot reconoció este miércoles que tuvo que recurrir a escoltas del Senado ante las supuestas amenazas que ha recibido por parte de los opositores al Proyecto del Senado 184 que busca prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico.

Precisó que varias personas han llegado hasta el Capitolio para gritarle insultos y hasta amenazarlo, acciones que achacó al “clima de desinformación” que algunos grupos han creado sobre la medida.

“El clima de desinformación que ha formado esa gente es tan grande que yo tengo que salir desde el edificio del Senado hasta mi carro con escolta porque se han parado en el nombre de Dios a tirarme”, describió en una entrevista radial (WIAC - 740 AM). “Se han parado carros para gritarme insultos, he recibido amenazas...“.

Indicó que los principales detractores de la pieza legislativa, y quienes lo han insultado, son personas que pertenecen a grupos religiosos. Aunque la medida no habla sobre la religión, algunos de estos grupos plantean que el proyecto atenta contra la libertad religiosa y el derecho de crianza de los padres con sus hijos.

“Yo fui pastor por 12 años de mi vida y de momento veo unas manifestaciones, no de todo el mundo, que no concuerdan con el amor de Dios y el Evangelio”, señaló.

Vargas Vidot recalcó que el proyecto de ley lo que persigue es enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico; y los Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, para tipificar como maltrato y busca prohibir las terapias de conversión aplicadas a un menor de edad en un contexto clínico.

La medida define terapias de conversión como “cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”.

“Yo, como papá, no me prestaría para quitarle el derecho sagrado de una crianza a una padre o una madre, porque yo lo soy, pero sí estaría agradecido de que cualquier legislador hiciera lo propio para proteger a nuestros niños”, estableció. “Detrás del antagonismo lo que hay es una idea de poder cobrar el momentum del santo oficio pontificial de la inquisición y Puerto Rico ha evolucionado y se ha transformado para que podamos responder a todo lo que se convierte en un desafío social con amor, sinceridad, en forma muy sosegada y con prudencia y no con amenazas y gritos”.

Cuestionado sobre si el proyecto cuenta hoy con los votos para ser aprobado, Vargas Vidot aseguró que sí. Pese a eso, un sondeo realizado por El Nuevo Día esta semana reveló que la mayoría de los legisladores muestra preocupación con la prohibición de esta práctica, o insiste en que necesitan tiempo adicional para estudiar el tema.

“Si fuera a bajar por descargue ahora ganamos, (la medida) tiene los votos. Mi preocupación es que no se entienda. Yo creo que las fuerzas que se han opuesto se han convertido en una cruzada religiosa y divisoria y han logrado sembrar en mucha gente miedo y sospecha”, acotó.

Las vistas públicas del Proyecto del Senado 184 comenzaron hoy y continuarán el próximo viernes, 26 de marzo. Se espera que una veintena de deponentes presenten sus posiciones sobre la propuesta legislativa.