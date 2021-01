El senador independiente José Vargas Vidot y la senadora popular Gretchen Hau señalaron esta mañana que es necesaria abolición del Departamento de Seguridad Pública (DSP), uniéndose así a otras voces en la Legislatura que también persiguen ese fin.

También se expresó a favor de la eliminación de la agencia el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien también funge como presidente de la Asociación de Alcaldes.

Y en día recientes el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos sometió un proyecto de ley -con 10 firmas de populares- para derogar la Ley 20-2017, que creo el DSP. El también representante popular Jesús Manuel Ortiz se ha cuestionado el rendimiento del DSP.

Vargas Vidot insistió en una publicación en Facebook que el DSP “no funciona y debe desaparecer. Punto”.

“Desde sus inicios, ha representado una carga y una obstrucción a los negociados. Preguntémonos: ¿Estamos mejor que hace cuatro años en el área de seguridad?, cuestionó el senador independiente.

“Lo hemos visto con Ciencias Forenses y al final se le dio la independencia porque el DSP no funciona”, señaló. “En el Senado, hay Senadores y Senadoras conscientes de este problema y dispuestos a adelantar legislación para derogar ese departamento”, agregó.

En entrevista con El Nuevo Día, Hau indicó que el ordenamiento que regía el aparato de seguridad era superior antes de la creación del DSP.

“Debemos regresar a como estaba antes y devolverles la autonomía (a los actuales negociados)”, dijo Hau al indicar que el tema no ha sido discutido en la delegación popular. “Pero es un tema que entiendo hay que atenderlo”.

“Hay que lacer la legislación para deshacer la sombrilla”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Villalba afirmó que el “consenso general” entre los alcaldes es que el DSP añadió un nivel de burocracia “brutal” a los esfuerzos de respuesta a emergencias.

“La misión de atender las emergencias se ha afectado al agrupar tantas entidades y eso ha limitado el servicio. Estamos en desacuerdo con que se mantenga la sombrilla. Hay que buscar alternativas para echar hacia atrás ese error que ha añadido burocracia”, dijo Hernández.

El senador Carmelo Ríos presentó legislación para separar el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de la sombrilla del DSP. El legislador y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ya radicaron la medida para separar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del DSP y devolverlo al Departamento de Justicia.

Esa separación del NIE del DSP es impulsada por el gobernador Pedro Pierluisi.

Mientras, sigue en veremos si el nombramiento de Alexis Torres como nuevo secretario del DSP pasará el cedazo del Senado. Ayer se reunió con la senadora popular Marially González. Lo hizo también con el presidente José Luis Dalmau Santiago y otros miembros de las minorías.

Hau señaló que no hay prisa para atender el nombramiento y que el cuerpo legislativo tiene hasta el 30 de junio para así hacerlo. Recordó también que la atención al nombramiento de Torres se haría académica si se elimina el DSP.

En el caso del senador popular Juan Zaragoza, dijo que le dan “repelillo” las sombrillas y señaló que Torres podría ser confirmado y luego “desmembrar la sombrilla”.

“Las sombrillas se visualizan como una solución mágica a las cosas y no me gusta. Puedo entender desde el punto de vista gerencial de que cuando tienes arriba un gobernador, quisieras que las cosas vayan en una especie de pirámide y no tener 110 personas informándole cosas al gobernador. Pero hay temas en que se justifica que ese intercambio no se diluya”, dijo.