El senador independiente José Vargas Vidot indicó que se reserva, por ahora, su voto en torno a la nominación de Elba Aponte Santos como secretaria de Educación, esto luego de estar reunida con ella por tres horas este pasado lunes.

“Le hice preguntas concretas y directas, muchas a raíz de los reportajes noticiosos. Ella aclaró muchas dudas respecto a los planes educativos, el ’master plan’ para la remodelación de las escuelas del sur, las escuelas que se están certificando para devolverlas a su propósito educativo, incluyendo las de Montessori y los planes para estudiantes del sur”, sostuvo Vargas Vidot en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Vargas Vidot no pudo conceder una entrevista telefónica ya que su unidad móvil está averiada, según dijo.

El senador de segundo término indicó, sin embargo, que en lo que concierne a programa de educación especial, percibe que está en una especie de “limbo operacional” y el plan de Aponte Santos presenta lagunas.

“Hay información relacionada que se nos entregó, la cual estamos todavía evaluando. Sin embargo, yo siempre me he expresado desde la desconfianza respecto a su nombramiento. Para mi es absolutamente obvia su pasión por la educación y su peritaje en ese sentido reside en que es maestra, que refleja en su trato una inmensa bondad que es una característica ausente desde que Cesar Rey fue el Secretario. Objetivamente, ser educadora, maestra, es un valor y conservar esa templanza cuando es objeto de tanto rechazo es igualmente una buena característica”, sostuvo Vargas Vidot.

“Sin embargo, me preocupa el componente administrativo toda vez que pudiera estar lleno de las minas de los dos pasados secretarios. Prefiero guardar mi opinión sobre mi voto hasta que termine de evaluar los documentos porque no quiero unirme a la comparsa politiquera de los que están en contra versus los que están a favor. Lo que puedo expresar es que jamás había presenciado tanta presión sobre una nominada y no tengo ninguna reserva en creer que, independientemente del valor que tenga o no tenga la nominada, ya debe de estar afilando colmillos un depredador que, atraído por la derrama de millones, quiera un banquete total”, señaló.