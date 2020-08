El legislador Luis Vega Ramos refirió hoy al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) una querella para que se investigue el posible uso de corporaciones fantasmas para financiar la campaña a la gobernación del candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

Vega Ramos denunció en la carta enviada a las autoridades que el Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) dirigido por un admitido amigo del candidato de la Palma, al cual identificó como Joey Fuentes, recibió $250,000 de dos corporaciones fantasmas organizadas cuestionablemente como parte de un esquema para violar la ley federal que exige que los donantes a comités políticos sean identificados.

“Los aliados de Pierluisi y el PNP crearon un esquema para esconder donativos ilegales que exceden las cantidades establecidas por ley. Por eso hemos radicado una querella ante el FBI detallando los delitos federales cometidos por estas personas en su esquema de corporaciones fantasmas y donativos en violación de la ley. Tenemos una larga lista de casos similares que han concluido en acusaciones federales para los involucrados”, expresó Vega Ramos.

Previamente, Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, presentó una querella contra este PAC que originalmente era conocido como PRP (las siglas del nombre del candidato) y recibió donativos de familiares del excomisionado residente en Washington, denunció Vega Ramos. Pero, luego, su nombre fue cambiado a “Salvemos a Puerto Rico” en un intento por esconder su afiliación, explicó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Entonces, la directora de campaña del ex comisionado residente, Caridad Pierluisi, rechazó categóricamente las imputaciones hechas por Dávila y sostuvo que los PAC no tenían relación alguna con la campaña primarista.

“Creemos que estos son motivos suficientes para iniciar una investigación criminal sobre la procedencia de estos fondos. Le instamos a actuar rápidamente para evitar que estas acciones ilegales influyan en estas elecciones”, lee parte de la misiva enviada hoy a las autoridades federales.

Vega Ramos exigió que se mantenga la paralización de las actividades de “Salvemos a Puerto Rico” y que se hagan públicas las identidades de los donantes a este PAC que utilizaron las entidades fantasmas para esconderse. Reclamó, además, que se detenga este esquema ilegal de inmediato y se investigue a los responsables.

El pasado 4 de agosto, cinco días previo a las primarias, el Departamento de Estado de Puerto Rico determinó que las corporaciones sin fines de lucro Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc., que en conjunto donaron $250,000 a “Salvemos a Puerto Rico”, fueron inscritas sin cumplir con los requisitos de la Ley General de Corporaciones por lo que son nulas.

“Estos actos están claramente destinados a formar parte de un plan consciente y deliberado para violar una ley federal. No hay conocimiento de que alguna de las organizaciones sin fines de lucro haya hecho nada convincente, excepto por hacer estas donaciones políticas que estaban claramente destinadas a apoyar la actual candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista”, agrega en la carta de tres páginas Vega Ramos.

Ambas corporaciones aparecen como canceladas, según el Registro de Corporaciones en línea de esa agencia.

“Los que han donado o pretendan donar a sabiendas de este esquema serían cómplices de una conspiración para volar leyes federales sobre las aportaciones a campañas políticas y se exponen a ser procesados criminalmente. Igualmente, los apercibimos de que borrar mensajes o destruir evidencia es obstrucción a la justicia. A los que fueron engañados y donaron pensando que esto fue un PAC legítimo, y cumplidor de la ley, les sugiero cooperar con las autoridades”, subrayó Vega Ramos.