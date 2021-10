El senador penepé William Villafañe, quien se unió como coautor al proyecto de ley que reduce los términos que tendrán que cumplir algunos convictos para cualificar para el beneficio de libertad bajo palabra, solicitará que el proyecto sea enmendado en la Cámara de Representantes para que se atiendan preocupaciones del Departamento de Justicia y de organizaciones que representan los intereses de víctimas de delitos.

Villafañe anunció su decisión en una carta enviada al representante popular Orlando Aponte Rosario, tras la reacción en contra de fiscales, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y otros grupos.

El senador es coator del Proyecto del Senado 437, de las senadoras Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y Gretchen Hau, del Partido Popular Democrático (PPD). También figura como coautor Ramón Ruiz Nieves.

La reducción en los términos para cualificar para libertad bajo palabra no aplica a convictos por agresión sexual o pornografía infantil y tampoco a reincidentes en delitos violentos.

En entrevista con El Nuevo Día, Villafañe indicó que pedirá a Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que se le dé participación a grupos que representan víctimas en la vista pública a celebrarse en dicho cuerpo legislativo. L aaudiencia, hasta el momento, no tiene fecha.

“También que acoja gran parte de las enmiendas sugeridas por el Departamento de Justicia y creo que el proyecto, de convertirse en ley, generaría unos ahorros al Departamento de Corrección y Rehabilitación, así que parte de ese dinero se puede redirigir a fondos de ayuda a víctimas del crimen”, dijo.

El secretario Emanuelli, por su parte, divulgó algunas de sus propuestas. Por ejemplo, que se incluyan en la pieza legislativa delitos específicos a los que no se les aplicará la rebaja propuesta y que se tome en cuenta lo que llamó la “delincuencia habitual” al referirse a casos particulares como responsables de masacres y feminicidios.

“Que se establezca un mayor rigor en el proceso de evaluación de la JLBP para asegurar la verdadera rehabilitación”, afirmó Emanuelli.

El Departamento de Justicia avaló la parte de la medida que reduce los términos mínimos para cualificar para libertad bajo palabra, pero rechazó otros elementos del proyecto, como su aplicación retroactiva a convictos que ya han sido sentenciados y que, al computarse el mínimo de la sentencia a cumplir para cualificar para el beneficio, solo se tome en consideración el delito con la sentencia más larga cuando el convicto esté cumpliendo sentencias consecutivas.

Por un lado, el proyecto reduce de 35 años a 25 años –y de 15 años a 10 años en el caso de menores sentenciados como adultos- el tiempo mínimo a cumplirse en la cárcel en caso de sentencias por asesinato en primer grado antes de cualificar para libertad bajo palabra. En delitos graves cuya sentencia fija sea de 50 años -como es el caso de asesinato en segundo grado-, el convicto podrá ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años en cárcel y no 20 años como se dispone actualmente. En el caso de menores sentenciados como adultos, se reduce esa cantidad de 10 años a cinco años.

“No avalamos el lenguaje con respecto a que las personas que son convictas a cumplir sentencias consecutivas por varios delitos tengan que cumplir solamente con el término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de estos delitos. Consideramos que esta propuesta derrota el propósito de la sanción de consecutividad de las penas, y además incide con los componentes de proporcionalidad, naturaleza de los hechos, sanción, retribución a las víctimas y a la sociedad, entre otros elementos importantes dentro de la compleja maquinaria del ordenamiento penal”.

Justicia ofreció el ejemplo de reo convicto por dos asesinatos. Por cada muerte recibiría 99 años de pena fija de reclusión y, al cumplirse de manera consecutiva, se trataría de una condena total de más de 200 años, incluyendo posibles convicciones por violación a la Ley de Armas. En el caso de un menor, con el proyecto propuesto, en vez de tener que esperar 20 años (10 por cada asesinato con el término reducido propuesto), solo tendría que esperar 10 años para cualificar para el beneficio de libertad bajo palabra. En el caso de un adulto, 25 años.

Expertos en conducta humana han argumentado que los menores deben ser tratados de manera distinta partiendo de la premisa de que el cerebro tarda más en desarrollarse. Un menor podría no entender en su totalidadlas consecuencias de sus actos. A esos efectos, está detenido en el Senado el Proyecto de la Cámara 467, que solamente rebaja términos para cualificar para libertad bajo palabra en el caso de menores.

Los criterios utilizados por la JLBP para conceder el privilegio de libertad bajo palabra no son modificados en la medida y son los siguientes: la naturaleza y circunstancias del delito o delitos, las veces que el convicto haya sido convicto o sentenciado, una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado, la totalidad del expediente penal, social y los informes médicos e informes de salud mental, el historial de ajuste institucional, el historial social y psicológico del confinado, el historial médico y psiquiátrico del confinado, la edad del confinado, los tratamientos para condiciones de salud que reciba el confinado, la opinión de la víctima o víctimas, planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudios y trabajo del confinado, lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud de dicha comunidad.

Villafañe ofrece su argumento

Preguntado por qué solicita enmiendas en la Cámara a un proyecto que ya avaló con su voto, Villafañe respondió que quiere “escuchar” al pueblo y que, en el análisis que hizo la Comisión de lo Jurídico de la Cámara alta no contó con las víctimas.

“Creo en la rehabilitación, pero, en esencia, lo que estoy haciendo ahora es precisamente entender que se deben escuchar a las víctimas, a los sectores que no están de acuerdo y que se deben escuchar las sugerencias del Departamento de Justicia. El proceso no se ha completado y no termina hasta que el Gobernador no firme o vete la medida”, dijo.

Justicia consignó sus objeciones al proyecto en el Senado. Sin embargo, Villafañe rechazó que haya repensado su voto.

“No, no, no. Es que el proceso no ha concluido”, insistió.

Defensores de la medida plantean, entre otras cosas, que el proyecto no necesariamente libera “antes de tiempo” a convictos de todo tipo, incluyendo asesinos convictos y que solo acelera el proceso para que cualifiquen para libertad bajo palabra y que esos requisitos no han sido eliminados de la ley de la JLBP. Además, entre estos requisitos se incluye la consulta a las víctimas o sobrevivientes.

Rodríguez Veve defiende el proyecto

En declaraciones escritas, Rodríguez Veve atribuyó la reacción en contra de algunos sectores al PC 437 a la “desinformación”. Argumentó que el proyecto no reduce penas, sino el tiempo para que un reo sea evaluado por la JLBP para que se determine si la persona está o no está rehabilitada”.

Recordó que la rebaja propuesta no aplica a agresores sexuales, a convictos por pornografía infantil y tampoco a reincidentes por delitos violentos.

“Con el PS 437 buscamos hacer valer el mandato constitucional que le impone al gobierno la obligación de viabilizar la rehabilitación y reinserción social de las personas que en algún momento han fallado. Como sociedad nos tenemos que confrontar con la siguiente pregunta: ¿creemos o no creemos en hacer posible la rehabilitación como lo ordena nuestra Constitución en su Sección 19, Artículo VI? ¿Queremos mantener un sistema correccional anquilosado en el enfoque exclusivamente punitivo o procuraremos transformarlo para que los seres humanos también puedan transformar sus vidas?”, sostuvo la senadora de Proyecto Dignidad.