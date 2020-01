La Reserva del Ejército de Estados Unidos informó hoy que 50 soldados partieron esta madrugada desde Puerto Rico hacia Texas para completar un preentrenamiento y dirigirse a una misión en Europa.

“Esto no tiene nada que ver con la situación en Irak”, aseguró el teniente coronel Carlos Cuebas, oficial de prensa de la Reserva del Ejército en Puerto Rico, en referencia a la creciente tensión en Medio Oriente suscitada por el ataque militar de Estados Unidos en Bagdad, donde murió el general iraní Qassem Soleimani y el vicepresidente de la Multitud Popular iraquí, Abu Mahdi al Mohandes.

El teniente coronel indicó que los soldados que partieron aproximadamente a los 2:00 de la madrugada desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín pertenecen a la Unidad 266 de Manejo de Municiones de la Reserva del Ejército. La movilización de estos soldados boricuas a Europa, es parte del esfuerzo concertado del Departamento de Defensa para aumentar la presencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la región, "para responder a cualquier crisis futura en defensa de los aliados de la comunidad europea".

De acuerdo con la información compartida por la Reserva, la misión de apoyo logístico es cerca de la frontera entre Rusia y Europa.

"(La Unidad) lleva las municiones a donde se necesiten. Estamos hablando de grandes cantidades de municiones", apuntó Cuebas. "La parte logística en cualquier operación militar es bien importante y la parte de municiones es una parte crítica en cualquier operación que se vaya a llevar".

La Reserva del Ejército cuenta con alrededor de 5,000 soldados entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, el comando del Ejército más grande en la Región del Caribe, indicó el oficial de prensa. Cuebas aseguró que el envío de los soldados en el día de hoy se comenzó a planificar hace aproximadamente un año. Aunque el teniente coronel aseguró que el despliegue no está relacionado a la situación en Irak, no lo descartó de cara al futuro.

“Hasta este momento te puedo decir que nosotros no hemos recibido ningún tipo de alerta para la situación que está ocurriendo en el día de hoy en Irak. Sin embargo, nosotros no necesitamos recibir una aleta para mantener nuestro nivel de preparación, porque ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo es estar listos para movilizarnos a donde sea necesario”, dijo en respuesta a El Nuevo Día.

“Ese es nuestro enfoque, estar listos para ir a donde haya que ir alrededor del mundo, como lo hemos hecho desde septiembre de 2001”, añadió. Cuebas indicó que, desde esa fecha, la Reserva del Ejército a movilizado el 100% de sus unidades en Puerto Rico.

“Tenemos veinte unidades de rápida acción y aún cuando esta misión en particular no está directa o indirectamente relacionada con la situación en Irak, no es menos cierto que la misión de este comando es prepararnos para estar listos, para movilizarlos en cualquier momento, en cualquier lugar, de acuerdo a las necesidades de la nación”, afirmó.

Cuebas, de hecho, manifestó que actualmente el comando -con cuarteles generales en el Fuerte Buchanan- tiene soldados desplazados en Medio Oriente y en los próximos meses continuará desplazando tropas a distintos países alrededor del mundo.

Tras la muerte de Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, las cadenas de televisión CNN y NBC informaron según fuentes militares y de defensa que el gobierno del presidente Donald Trump enviaría más soldados a Oriente Medio. El número de soldados, según las fuentes, podría ascender a entre 3,000 y 3,500.

Luego del ataque, la República Islámica de Irán juró que vengará la muerte de Soleimani y de Abu Mahdi al Mohandes.