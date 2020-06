Pese a la decisión de la Autoridad de Transporte y Marítimo (ATM) de reactivar el servicio de lanchas a las islas municipios de Vieques y Culebra para visitantes, los alcaldes de estos pueblos, Víctor Emeric e Iván Solís, respectivamente, mostraron recelo para abrir las puertas al turismo.

Ambos ejecutivos municipales coincideron en que el movimiento de turistas a las islas sería limitado, ya que la capacidad de las embarcaciones está por debajo de lo normal por las medidas de distanciamiento social para contener el COVID-19. Hasta ahora la ATM solo permitía el ingreso de residentes de las islas.

“¿Cómo van a montar los turistas en las lanchas cuándo ahora mismo los viequenses no cabemos en las lanchas por las restricciones de la capacidad por la cuestión del distanciamiento físico?”, cuestionó Emeric en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM). "Los turistas que vayan a Ceiba, la sorpresa que se van a llevar es que no hay espacio para ellos porque sencillamente no caben en la lancha", añadió.

Explicó que los espacios disponibles en las lanchas de la ATM suman 435 para los residentes de Vieques y Culebra, así como los visitantes.

"La más grande, que es Cayo Blanco, que es la embarcación de 600 pasajeros, solo está admitiendo por ese distanciamiento 200 pasajeros y 200 pasajeros viajan de Vieques diariamente", denunció.

Por su parte, Solís indicó que Culebra sí dará paso a una reapertura turística en su municipio, pero solo para las hospederías. Los balnearios, por ahora, seguirán cerrados, incluyendo el de la famosa playa Flamenco.

"Vamos a comenzar una reapertura en las hospederías, pero en el caso de la playa Flamenco lo vamos a tener cerrados. Ahora mismo las regulaciones que tiene el Coast Guard a través de la Autoridad de Transporte Marítimo no me asegura el transporte de la isla de Culebra, debido a la restricción. Por darte un ejemplo, el ferry Isleño que tiene una capacidad de 200 pasajeros, lo único que puede transportar son 55 pasajeros. Queremos hacer una reapertura que el que tenga una reservación y el residente no se vea afectado con el servicio de transportation marítima", señaló.

Emeric indicó que hoy se reunirá con la directora de la ATM, Mara Pérez, para discutir el plan de reapertura del servicio para los visitantes. El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, dijo ayer en una entrevista radial (Radio Isla 1320 AM) que aunque conocía la postura de los alcaldes, "ellos también tienen que entender lo que son las libertades del público". Anticipó también que el servicio se reanudaría esta semana, aunque no especificó el día.