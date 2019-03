La empresa Aerostar, operadora del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, informó esta tarde que no espera un impacto en las operaciones por la orden de que no se usen los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9.

En declaraciones escritas, Jorge Hernández, presidente de Aerostar, indicó que las aerolíneas ya toman medidas, mientras que en la isla su uso es mínimo.

“Hasta el momento, la presencia de estos aviones a nivel local ha sido inconsistente por parte de las líneas. La utilización de este modelo de aeronaves en el aeropuerto representa menos del 5% hasta el día de hoy”, sostuvo.

Agregó que “la orden del presidente (Donald Trump) no generaría un impacto significativo para las operaciones aéreas en nuestro principal aeropuerto”.

“Las líneas aéreas nos comunicaron que ya se encuentran realizado las gestiones correspondientes para reemplazar los aviones en aquellas rutas que utilicen este tipo de nave. No esperamos ningún impacto en los próximos días”, añadió.

Después de la orden presidencial de que no se usen los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9, ya habían viajado los únicos dos vuelos de American Airlines que usan esa aeronave en Puerto Rico.

De manera que en la tarde, no había complicaciones en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Intentos para obtener una declaración de parte de American Airlines en el mostrador del aeropuerto resultó en el referido a llamar a un número telefónico corporativo, cuyo mensaje no fue contestado de inmediato.

Mañana los vuelos de @AmericanAir 1341 MIA-SJU Y 2415 SJU-MIA van a operar en 738-800 en sustitución del @Boeing 737 MAX 8. El itinerario de servicio entre San Juan y Miami no se ve alterado. — Carla Campos (@CCamposTURISMO) March 13, 2019

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Compañía de Turismo, Carla Campos, informó que esos dos vuelos de mañana usarán otro avión, que es modelo 738-800.

“Mañana los vuelos de @AmericanAir 1341 MIA-SJU Y 2415 SJU-MIA van a operar en 738-800 en sustitución del @Boeing 737 MAX 8”, señaló.

“El itinerario de servicio entre San Juan y Miami no se ve alterado”, afirmó.

Una de las pasajeras abordo del último vuelo del Boeing MAX de San Juan a Miami hoy en la mañana fue la puertorriqueña Tuti Bou, vicepresidenta de Sony Music.

Relató que el vuelo no tuvo ningún inconveniente, pero confesó que iba aterrorizada después de conocer toda la controversia relacionada al avión desde hacía varios días.

“Sí me monté asustada”, expresó Bou en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Mi familia estaba histérica… no querían que me montara”.

“Recé un poco durante el vuelo y par de veces me asusté por algunos movimientos, pero era porque ya estaba prejuiciada”, agregó.

La ejecutiva indicó que ya se había montado unas cinco veces en el avión y estaba encantada por lo cómodo y moderno, con varias amenidades para los pasajeros.

“Ese avión es una maravilla”, exclamó. “Pero después de todo lo que ha pasado, me llamó mi hermana la noche antes para preguntarme del vuelo y me dijo que ese era el avión. Cuando me monté no dije nada a nadie, para que no causar pánico, pero yo lo sabía”.

Recordó que poco después de bajarse del avión en Miami fue que surgió el anuncio de que no se podrán usar.