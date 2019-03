Debido a la combinación de los efectos locales y el calor diurno la actividad de lluvia se concentrará durante la tarde de hoy, miércoles, sobre el interior, oeste y suroeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Robert Mitchell del SNM adelantó que la probabilidad de lluvia será alta mientras una vaguada leve se mueva sobre el área.

“Los aguaceros se van a formar en el interior, oeste y suroeste, y es posible que debido al viento se pueden formar en el área metropolitana”, expresó el meteorólogo.

De hecho, puede ser que, sobre el embalse de Guajataca, el cual se encuentra bajo un ajuste operacional con un nivel de altura de 187.87, se formen aguaceros que produzcan hasta una pulgada de lluvia, informó Mitchell.

“Es posible que sí se formen aguaceros, pero la cantidad de lluvia en la cuenca cerca de la represa de Guajataca será aproximadamente de una pulgada”

Durante la noche, de igual forma, se esperan aguaceros aislados.

Un riesgo moderado de corrientes marinas está vigente para las playas del norte de la isla. De todas formas, el meteorólogo prevé que las condiciones marítimas se mantengan tranquilas.

El SNM les exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.

Los vientos soplarán del este a 10 nudos. Mientras, el oleaje se mantendrá bajo. Mientras, las temperaturas se mantendrán entre los 60 grados Fahrenheit y 70 grados.

