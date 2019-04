El nuevo secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eleuterio Álamo Fernández, y la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, concluyeron con varios acuerdos su primera reunión durante la mañana de hoy, miércoles, en la Oficina Central del DE.

Álamo Fernández indicó a El Nuevo Día que la presidenta compartió “inquietudes relacionadas con asuntos que en algún momento dado habían iniciado y se vieron interrumpidos”. En ese sentido, entre los acuerdos se estableció que habrá una reunión mensual entre el nuevo titular y la organización magisterial para mantener abierto el diálogo.

“Me siento muy satisfecha con el resultado de esta reunión. Es un cambio del cielo a la tierra”, afirmó Díaz. Ha sido una reunión de apertura que va a dar un nuevo giro”, sostuvo en declaraciones a este medio.

También quedó establecido que se celebrará una consulta en la que cada docente del sistema de educación pública deberá votar respecto al aumento de una hora y media diaria en la jornada laboral, un plan que anunció la extitular Julia Keleher la pasada semana.

“El proceso para hacer la consulta, lo vamos a hacer todo el tiempo en coordinación con el representante exclusivo y el resultado de esa consulta se va a respetar”, aseguró el secretario interino.

No hubo consenso, sin embargo, respecto al establecimiento de las escuelas chárter. “Ellos (la Asociación) han manifestado que están en contra del proceso. En ese acuerdo no vamos a coincidir”, manifestó el exsuperintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan. No obstante, Álamo Fernández garantizó que respetará los resultados de las consultas a las comunidades escolares.

“Va a haber un respeto a esa consulta que se le hizo a los maestros, a los padres y a los estudiantes”, subrayó. “Hay casos que me están trayendo que son situaciones particulares donde parece que el proceso no fue justo, no fue transparente, pues también todo eso se va a revisar para que al final del día las escuelas que puedan estar en el modelo chárter sean escuelas que realmente las comunidades escolares hayan abierto el espacio para eso”, explicó el titular. Ayer durante un encuentro con la prensa en La Fortaleza dijo que durante los próximos días sería publicada la lista de las escuelas que podrían comenzar el proceso de transición a chárter.

Durante la reunión, Díaz también entregó al secretario interino una lista de aproximadamente 900 maestros transitorios para los cuales solicitó una revisión debido a que, pese a se entiende cumplen con los requisitos para ser certificados como docentes permanentes del sistema, no han recibido la certificación.

“Son maestros que se sienten excluidos del proceso, que llevan muchos años en el sistema, pero no les bajo la certificación (de permanencia) del sistema”, explicó la líder.

El secretario interino informó que durante la primera fase unos 2,500 transitorios deberían recibir la certificación, y unos 2,000 adicionales durante una segunda fase. La primera etapa, explicó, está amarrada a un registro de elegibilidad, y la segunda a maestros que ocupan plazas de difícil reclutamiento.