La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, reaccionó a la renuncia de la secretaria de Educación, Julia Keleher, denunciando las “políticas nefastas” que impuso la funcionaria en la agencia.

"No lamento la partida de la doctora Keleher. Sí lamento que no haya sido antes y que los niños de Puerto Rico, sus padres y los maestros hayan tenido que sufrir tanto debido a las políticas nefastas que impuso. No me tomó por sorpresa su salida porque ya eran demasiados sus desaciertos”, estableció la líder sindical en declaraciones escritas.

Asimismo, dijo que la dimisión de la secretaria no le tomó por sorpresa y se mostró esperanzada de que la organización que dirige pueda trabajar de la mano con el nuevo secretario de Educación.

Sobre la posibilidad de que el gobernador Ricardo Rosselló nombre como jefe de la agencia al director de la Región Educativa de San Juan, Eleuterio Álamo, la presidenta de la asociación dijo que con este ha tenido “una relación de profesional y de respeto”.

Entretanto, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, dijo que la salida de la Keleher “llama a arreciar la lucha en defensa de la educación pública”.

“Su salida del departamento es una gran noticia. Ha sido la peor secretaria en la historia de la agencia. El proceder de Keleher con la niñez fue cruel”, sostuvo Martínez Padilla.

Asimismo, sostuvo que el nuevo secretario de Educación debe sentarse a hablar con las comunidades escolares.

Pese a la salida de Keleher, la Federación de Maestros adelantó que mantendrá en pie la manifestación que tiene programada para este domingo a las 11:00 a.m. en Viejo San Juan saliendo de la Plaza Colón en repudio de las escuelas chárter.

Se espera que el gobernador anuncie hoy el sucesor de Keleher.