Los toldos y los catres que necesitaba la alcaldesa popular de Loíza, Julia Nazario, para atender la emergencia provocada por la tormentatropical Karen fueron provistos temprano esta mañana por el alcalde novoprogresista de Cataño, Félix Delgado Montalvo.

“Escuchamos la necesidad de la alcaldesa ayer y uno la tiene agarrada en el corazón. Así que nos dimos la tarea de venir temprano en la mañana”, afirmó el líder de Cataño en entrevista telefónica.

Indicó que la alcaldesa solicitó 25 toldos y le llevó unos 40. Además, le llevó 10 catres, pues en su pueblo habían almacenados más de los necesarios, según contó.

Delgado Montalvo informó que se dio a la tarea de ayudar a Loíza, porque “todo el mundo sabe que Loíza ha sido uno de los pueblos más afectados. La situación económica es bien particular en comparación con otros municipios. En esto uno tiene que ser solidario. Si no nos unimos, no echamos para adelante”.

En cuanto a su pueblo de Cataño, el alcalde comentó que hasta el momento no hay ningún refugiado.

Informó que el personal de emergencia trabaja en turnos de 12 horas.