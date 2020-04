El alcalde de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry Pagán, exigió esta mañana que no quiere la visita de ninguna persona en su municipio que no sea “estrictamente” los residentes de ese pueblo, en un interés por contener la propagación del coronavirus (COVID-19).

El ejecutivo municipal le indicó a El Nuevo Día que por los pasados días ha visto ciudadanos que incumplen con la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que establece un toque de queda, por lo que decidió implantar medidas más restrictivas para regular el acceso a su pueblo.

“Yo te voy a decir esto y es la primera vez: no quiero que nadie venga a la Parguera ni que nos visite. No me importa si se acerca la Semana Santa que viene mucha gente. Ya habrá tiempo para eso. Yo necesito que todos estén en su casa”, exclamó el alcalde en entrevista telefónica.

Irizarry ordenó restringir las entradas al pueblo, pero ello solo se limitará a establecer puntos de cotejo y no cerrar accesos, en su totalidad, como es el caso del Municipio de San Lorenzo que cerró 10 de sus 14 entradas.

“Lo que sigo es la orden de la gobernadora y hacer cumplir el toque de queda. Y máximo en este tiempo de Semana Santa que miles de personas vienen a la Parguera. Yo clausuré las rampas y no hay dónde tirar botes. Tengo a FURA y Recursos Naturales para que nadie entre a la Parguera”, resaltó el alcalde.

Las tres vías de acceso a Lajas que tendrán puntos de cotejo son las siguientes:

1. Carretera PR-116: El área de cotejo estará ubicada en el kilómetro 14.1. Esta es la vía de tránsito que llega a la Parguera y continúa al pueblo de Lajas.

2. Carretera PR-101: Esta es la vía de tránsito que conecta a San Germán con Cabo Rojo, pero pasa por el pueblo de Lajas. El área de cotejo estará ubicada en las intersecciones con esos pueblos.

3. Carretera PR-117: El punto de cotejo se ubicará en la colindancia con Sabana Grande.

“Yo no puedo cerrar el pueblo en su totalidad, porque no tengo esa jurisdicción a menos que una orden de la gobernadora diga lo contrario, pero hacemos esto porque necesito regular el flujo de gente aquí en Lajas y máxime cuando se acerca la Semana Santa”, justificó“Turín” Irizarry.

El alcalde indicó que cada persona que intente acceder al municipio deberá justificar su entrada con alguna orden médica o credencial del patrono en el que trabaja.

Asimismo, dejó claro que no se le permitirá la entrada a ninguna guagua que cargue con un carretón, bote o lancha.

Pide explicaciones a Turismo por alquiler de Airbnb

Irizarry solicitó, a su vez, una respuesta de la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, sobre una presunta conducta de alquiler de propiedades a corto plazo bajo la plataforma de Airbnb en su municipio, durante la pandemia.

De acuerdo con el alcalde, pese a las órdenes de distanciamiento social y las disposiciones que establece la orden de la gobernadora, tiene información sobre una “medida u orden en Turismo que permite continuar con el alquiler de estas casas”.

“Hemos recibido notificación de la misma asociación de comerciantes de personas que no son de aquí y que supuestamente están alquilando los Airbnb, y que se siguen permitiendo. Nosotros nos oponemos a eso, porque aquí no quiero a nadie en la Parguera”, aseveró el alcalde.

“Me llegó información de que había una orden en Turismo que autorizaba el alquiler de Airbnb y si eso es cierto, le recomiendo que eso no debe ser”, abordó.

Este medio solicitó una entrevista con la directora de Turismo, pero al momento no se ha recibido respuesta a la petición.

Irizarry indicó que el presunto alquiler de propiedades en la Parguera se desarrolla con casas que no están ancladas, así como aquellas que sí lo están.

“Y no es solo que no quiero que estén ahí, es que no hay actividad económica, no hay nada que hacer. Todos los hoteles están cerrados y yo tengo a FURA y Recursos Naturales dando rondas para que nadie entre a la Parguera”, puntualizó el ejecutivo municipal.