El alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky” López Rivera, le pidió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced su ayuda para agilizar una serie de proyectos de infraestructura en este municipio que, según el funcionario, permanecen estancados.

Tras reunirse con la primera ejecutiva en la mañana de hoy, sábado, en La Fortaleza en una reunión que había sido pospuesta por la situación de los movimientos telúricos, el funcionario le informó a la prensa que varios de estos proyectos pendientes son mejoras a carreteras, en particular, a la PR-926 (en dirección al Barrio Collores), PR-921 (en el Barrio Tejas) y PR-917 (en dirección al Barrio Montones).

Las tres ya fueron subastadas, dijo al asegurar que la PR-926 ya se está pavimentando pero los otros dos proyectos se encuentran totalmente paralizados.

Mientras tanto, señaló que a través de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec) se asignaron unos $200,000 para un parque de pelota. La subasta de esta obra, dijo, ya fue adjudicada pero los trabajos no han comenzado ya que el Departamento de Hacienda no ha certificado los fondos.

Más de $300,000, dijo, fueron asignados para una cancha en la Escuela Elemental Carmen Benítez, desde mayo de 2010 pero Hacienda tampoco ha certificado estos fondos.

Mientras tanto, comentó que cuatro de las siete escuelas que hay en Las Piedras están aptas para el comienzo de clases. El funcionario aseguró que dos de las restantes tres habían sido inspeccionadas en el día de ayer y se espera por su evaluación. Según ha informado el Departamento de Educación, este lunes habrá una Casa Abierta para los padres en las escuelas certificadas como aptas. De las 224 escuelas certificadas, 177 abrirán el lunes. Estas ubican en cinco regiones educativas (Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan). El resto serán nuevamente evaluadas nuevamente. El Departamento de Educación tiene 856 escuelas y se han inspeccionado 561, según datos provistos por la agencia.

En cuanto a la actividad sísmica que se ha sentido en la isla, el alcalde indicó que hay unos 25 a 30 casos de propiedades reportadas con daños que están pendientes de ser evaluadas. De las siete escuelas que hay en el municipio, indicó que dos habían sido reparadas a través del proyecto Siglo XXI hace varios años, en particular la Escuela Superior Ramón Power y la Escuela José De Diego.

Comentó que el 8 de enero junto a personal del municipio visitó los municipios de Guayanilla y Guánica para llevar suministros, particularmente agua de la Compañía Cristalia y alimentos de la empresa Carmela’s Food, ya que ambas tienen fábricas en Las Piedras y donaron paletas para ayudar a los pueblos afectados. Además, comentó que junto al municipio de Naguabo se hizo un centro de acopio y han estado visitando varios de los pueblos afectados para seguir llevando ayuda.

En cuanto al almacén de suministros descubierto recientemente en Ponce comentó que desconoce quién realmente tenía conocimiento del mismo. Aseguró que la situación levanta la importancia de que los alcaldes sean los primeros en conocer de las ayudas disponibles ya que son la primera línea de respuesta en emergencias.

“Sé que ha habido desconfianza con el gobierno y cuando digo gobierno nos incluimos todos, pero créanme que yo se que lo hacemos con la mejor intención, en la mayoría de los casos. Si se falla en algo, y hablo a nivel personal, si en algo he fallado en mi pueblo no lo he hecho con la intención de fallar. Tuvimos la experiencia de (el huracán) María y habíamos dividido el pueblo en barrios y sectores. Teníamos voluntarios y empleados municipales todos los días repartiendo suministros. No tengo, gracias a Dios, almacén (de suministros) porque en Las Piedras todo se repartió (entre los compueblanos)”, dijo.

Por otra parte, López Rivera indicó que en la reunión que tuvo hoy con la gobernadora no dialogó con ella sobre su candidatura a la gobernación.

“Creo que cada persona tiene derecho a aspirar. Ella tiene derecho a aspirar, igual que el licenciado Pedro Pierluisi. Eso (quien de los dos será el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista) lo decidirá el pueblo estadista (en las primarias)”, indicó.

Agregó que esto es parte normal de los procesos primaristas y recordó el que ocurrió en el 2016, cuando Pierluisi y Ricardo Rosselló aspiraban a la candidatura a la gobernación por la palma.

“Nos pudimos recuperar (de la contienda primarista) y logramos un triunfo (el PNP en la candidatura a la gobernación en las elecciones generales del 2016). Lo importante es que salga la democracia (a votar)”, dijo.

Resaltó, no obstante, que urge que todos los partidos políticos del país hagan ajustes.

“Tenemos que escuchar al pueblo. Esto ha sido una enseñanza. Creo que todos hemos aprendido una lección”, dijo al exhortar al pueblo a salir a votar.

El alcalde de Las Piedras reiteró que, tal como ha expresado en el pasado, apoya la candidatura de Pierluisi a la gobernación.