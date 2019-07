Mayagüez - El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, admitió este viernes que mantuvo a Eugenio García Jiménez como asesor de inversiones del ayuntamiento a la vez que este dirigía algunas de las corporaciones municipales creadas bajo la sombrilla de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

Sin embargo, Rodríguez no pudo precisar si García Jiménez todavía pertenece a estas corporaciones municipales creadas para desarrollar la economía de la ciudad. En 2016, El Nuevo Día reveló informes de auditoría de la Oficina del Contralor que reflejaban que las ocho empresas municipales que operan en Mayagüez estaban a cargo de García Jiménez, junto a Alejandro José Riera Fernández y Alfredo Paleo Rodríguez.

El primer ejecutivo mayagüezano había confirmado el jueves que fue entrevistado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Rentas Internas (IRS) sobre una transacción de $9 millones de dinero del municipio en fondos de inversión que fue recomendada por la firma de asesoría financiera propiedad de García Jiménez. Este viernes, le dio la bienvenida a la investigación.

“Qué bueno que intervengan, porque los dos vamos a hacer la misma cosa: buscar ese dinero donde esté para que se le devuelva al municipio”, manifestó Rodríguez, quien dijo que no le preocupan los rumores de que será arrestado.

“Arrestos a las personas responsables, puede ser que surjan. En este caso, ni los funcionarios ni este alcalde están en situaciones que se puedan decir ilegales, sino en un proceso legal, que se valida por la propia ley y que está siendo investigado. Yo le voy a dar el espacio a que termine la investigación y después podemos hablar”, sentenció.

Rodríguez reiteró que no ha incurrido en ningún acto ilegal y que no se ha beneficiado personalmente de ninguna transacción que haya hecho a través del ayuntamiento.

“Claro que no (he recibido algún beneficio personal de esas transacciones). No solo de esta, de ninguna actividad del municipio. Nunca en mi vida. Ahí están mis estados financieros de 26 años de alcalde. No voy a salir de aquí ni millonario ni rico, quizás como otros han salido de otros municipios. Yo vine aquí a servirle con honestidad a Mayagüez y voy a seguir sirviendo con honestidad”, afirmó Rodríguez en rueda de prensa en el yacimiento arqueológico indígena conocido como El Batey del Delfín.

“Te puedo garantizar que todas las gestiones las hicimos de acuerdo con la ley, con asesoramiento legal, con asesoramiento financiero… Yo le puedo asegurar que ni el alcalde, ni el vicealcalde (Heriberto Acevedo), ni la gerente de finanzas (Yahaira Valentín), cometimos algo ilegal. No somos parte de un esquema”, agregó.

Rodríguez fue enfático al decir que García Jiménez ya no tiene contratos de asesoría financiera con su administración a través de su firma Eugenio García Jr. & Associates LLC. El municipio de Mayagüez y MEDI demandaron el pasado 21 de junio a esta firma, así como a Premier Financial and Investment Group, para recuperar los $9 millones del ayuntamiento.

MEDI fue la primera empresa municipal creada en marzo de 2014 y la que dio origen a otras siete: MEDI- Financial Strategic, MEDI Debt & Investment Management, MEDI Energy, MEDI Management, MEDI Films, MEDI Snif y MEDI Cidrex.

“Hay creadas unas corporaciones activas y unas inactivas. De las que están inactivas, él (García Jiménez) estaba como agente incorporador en algunas de ellas”, sostuvo Rodríguez.

A pesar de la insistencia de este medio para que indicara si García Jiménez todavía formaba parte de algunas de las corporaciones municipales, Rodríguez no fue claro en su respuesta.

“El proceso de pertenecer es un proceso de llevarlo a la junta y hay que tener razones para expulsar cualquier miembro. Hay unos reglamentos y eso habría que revisarlo… Por lo menos en MEDI, que es la principal, esa persona no es parte de esa corporación”, destacó.

Rodríguez explicó que el municipio acogió la recomendación de la firma asesora de invertir $9 millones con el fin de generar una ganancia de $1.8 millones en dos años por concepto de intereses. El acuerdo también tenía una opción de una segunda inversión por un periodo de tres años.

“Hubo un proceso de una inversión de dos años que, al cumplirse el término, se reciben los intereses que ya estaban pactados en ese acuerdo y se había tomado la determinación que hasta que no se hiciera una nueva auditoría del proceso no se iba a hacer una segunda reinversión que podía ser a tres años adicionales... El problema sucede cuando ellos vuelven a hacer la inversión cuando el municipio había dicho que no se iba a hacer una segunda inversión”, sostuvo Rodríguez.

“Es un dinero que no ha llegado al municipio que lo hemos reclamado y que ha sido incluido como un movimiento financiero que las autoridades federales están investigando. No fue el municipio de Mayagüez el que desapareció el dinero y mucho menos que el alcalde haya dado directrices o tenga algo que ver directamente con cualquier situación que haya pasado fuera del municipio. Mientras estuvieron en el municipio, el dinero estuvo custodiado y atendido como tienen que atenderse”, insistió.

La demanda, sin embargo, se produce luego de que el alcalde fuera entrevistado por las autoridades federales. Rodríguez indicó que el proceso para preparar la demanda había iniciado mucho antes, cuando se venció el plazo para recuperar la inversión principal y no llegó el dinero.