Ponce – El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, denunció esta mañana que el Departamento de la Vivienda pretende cerrar el campamento base de su municipio el 16 de febrero.

El pasado 28 de enero, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que pretendía cerrar los refugios habilitados en el sur a raíz de los terremotos en 60 días.

Sin embargo, el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, negó la información.

"La información que ha trascendido sobre una fecha determinada para el cierre del campamento base en Peñuelas no es correcta. Nuestros esfuerzos están concentrados en regresar a la normalidad lo antes posible y hemos establecido un plan para lograrlo", sostuvo en declaraciones escritas.

"No obstante, tomamos con mucha sensibilidad las necesidades de todos los ciudadanos: hemos estado ofreciendo alternativas de vivienda y así continuaremos hasta lograrlo. La opción de los refugios continuará vigente mientras exista la necesidad. Desconocemos de dónde el alcalde obtuvo esa información errónea. Intentamos comunicarnos con el alcalde para aclararle la información, sin embargo, a este momento no hemos obtenido respuesta”, agregó el funcionario.

La denuncia la hizo originalmente Gonsález Souchet en una vista pública de la Cámara de Representantes en Ponce.

“Hoy llegué a la carpa de las personas encamadas y parece mentira que Vivienda diga que tienen que desalojar el refugio el 16 de febrero. Tengo envejecientes que no tienen nada más que el cheque del Seguro Social, no tienen para pagar una renta, no pueden demoler sus estructuras y no pueden buscar lo poco que tienen en sus casas. Me parece mentira y me parece abusivo”, dijo Gonsález Souchet ante una comisión especial que investiga la respuesta de los terremotos por parte del gobierno.

La comisión es presidida por el representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló, quien dijo que le cursará una carta a Vivienda para exigir que se detenga el cierre del refugio, donde quedan 140 personas y entre unos 10 a 15 encamados. El legislador hizo la expresión antes de que Rodríguez reaccionara públicamente.

“Tengo gente sufriendo, gente que llora todos los días porque aquí tiembla la tierra todos los días”, agregó el alcalde al indicar que, en su pueblo hay más de 400 estructuras por demoler, además de entre 1,200 a 1,300 estructuras que requieren reparaciones.

Gonsález Souchet, quien lleva un año en la alcaldía, dijo que fue personal subcontratado de Vivienda el que notificó a los refugiados sobre la fecha de salida, aunque el primer ejecutivo aseguró que le refugio permanecerá abierto.

“Les dicen que no cualifican para ayudas y que tienen que desalojar antes del 16”, dijo el alcalde popular.

A preguntas de Rodríguez Aguiló, el acalde dijo que “desde el día uno” de la emergencia, al aludir al 7 de enero, “el municipio ha estado trabajando solo”.

“La respuesta del Estado ha sido nula, prácticamente cero. Se ha intentado mitigar con la asignación de $2 millones”, dijo Gonsález Souchet para luego aclarar que, al describir el desempeño del gobierno, se refería a los departamentos de la Vivienda y Familia.

El primer ejecutivo municipal contó cómo, un día antes de que la gobernadora Wanda Vázquez visitara su municipio, personal de la oficina de La Fortaleza lo llamó para “regañarlo” por expresiones que compartió en un Facebook Live.

“Una vez llega la gobernadora la cosa empieza a fluir, pero a cuenta gotas”. Dijo que recibió 250 catres del Estado y 400 de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. También mencionó que las carpas utilizadas para establecer el campamento base “tardaron en llegar”.

“Fueron muchas las madrugadas en que tuvimos que levantarnos para cubrir con toldos las carpas porque la gente se mojaba más adentro que afuera”, dijo.

“Y el Estado nunca envió suministros directamente a Peñuelas”, añadió.

Gonsález Souchet dijo que el gobierno municipal ha iniciado un plan para reanudar las clases de alguna manera. Por ejemplo, con la ayuda de la Asociación de Maestros se le están dando clases a entre 500 y 600 estudiantes en el parque Pedro Albizu Campos y dijo que el plan es instalar más carpas para que la totalidad de los 2,400 estudiantes del sistema público también comiencen a tomar clases.

“El municipio está corriendo con el plan de educación”, dijo el alcalde.

De otra parte, Gonsález Souchet indicó que personal de la Autoridad de Energía Eléctrica le ha advertido que la corporación pública dejará de pagar $5 millones al gobierno municipal correspondientes a patentes y arbitrios relacionados con la operación de la central Costa Sur.