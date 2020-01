Los alcaldes de Bayamón, Cataño y Guaynabo expresaron este miércoles su malestar e insatisfacción con las ejecutorias del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, tras el manejo que dio a la falta de servicio eléctrico a causa de los terremotos registrados en la isla.

Además, adelantaron que en futuras ocasiones y ante escenarios similares, actuarían.

“Si hablamos desde el principio con la verdad, yo creo que la gente está más tranquila. Lo importante es hablar con la verdad. La información que dieron a mí no me satisfizo. Por lo menos en esta ocasión no me satisfizo”, dijo el alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

“Por lo menos, en esta ocasión, no creo que dio la información correcta”, agregó.

El primer ejecutivo de Cataño colocó un tuit ayer en el que cuestionaba el trabajo de la AEE -dirigido por Ortiz- en medio de la emergencia.

“Inaceptable, el gobierno tiene que explicar esto. Sectores como el área metro que a esta hora no tengan el servicio. Puerto Rico exige explicaciones”, escribió Delgado a raíz de unas expresiones públicas de Ortiz en las que decía que los sectores sin daños severos deberían tener servicio de energía eléctrica antes de finalizar la semana.

“José Ortiz, en esta ocasión, a mí no me agradó cómo", añadió.

Advirtió -junto a sus homólogos- que los alcaldes estarán atentos al desempeño de Ortiz en lo sucesivo y no dudarán en levantar su voz.

“Esperemos que haya aprendido de esta experiencia de que para el futuro tiene que ser mucho más cuidadoso. Si no es cuidadoso en el futuro, pues entonces va a tener problemas. No se puede repetir, (esperamos) que haya aprendido de esta experiencia”, dijo el alcalde de Bayamón.

Rivera Cruz, a preguntas de los periodistas- sugirió a Ortiz que sea más cauteloso con la información brindada de manera prospectiva, sobre todo, “reconociendo que tiene un sistema vulnerable”.

“Mi sugerencia es que para el futuro no se apresure a dar una información hasta que no tenga todos los elementos”, afirmó.

“Nunca crear expectativas. Reconociendo que tiene un sistema vulnerable, es preferible dar el escenario tal y como es. De esa manera, todo el mundo se prepara”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, dijo que Ortiz “puede mejorar en la comunicación”.

“Que se puede mejorar… Hay un gran espacio para mejorar”, sostuvo Pérez.

Cuestionado si Ortiz tiene un problema de credibilidad, Rivera Cruz sostuvo “creo que -en términos generales- él se apresuróy adelantó una fecha de recuperación”.

El director de la AEE tuvo ayer varios traspiés al decir que el servicio energético sería restablecido al mediodía y horas después tuvo que decir que sería más tarde. También hizo lucir más a la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien en conferencia de prensa dijo que recién habían prendido las unidades viejas de Palo Seco cuando horas antes ella había dicho que estaban en funciones.

“Por eso digo que es una cuestión de prudencia”, sostuvo el alcalde de Bayamón, quien elogió la labor de la gobernadora al acudir directamente en la noche de ayer a las oficina de la AEE en Monacillo.

“Parece que apretó tornillos bastantes fuerte porque ya tiene la información exacta, precisa porque la compartió con nosotros ahora. Creo que de ahora en adelante van a ser mucho más cuidadosos en la información que le provee al pueblo”, destacó el alcalde.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, Antonio Luis Pabón Batlle, a preguntas de El Nuevo Día, indicó que no se comunicó con Ortiz tras el traspié público.

“Las comunicaciones han sido directas con la señora gobernadora”, afirmó el funcionario.