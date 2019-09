El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, denunció esta mañana que la empresa seleccionada por el gobierno para administrar el Sistema de Retiro de cerca de 110,000 empleados de gobierno central, Alight Solutions Caribe Inc., no cuenta con el certificado de “good standing” emitido por el Departamento de Estado desde el 2013.

Tener este documento significa que la corporación ha cumplido con enviar sus informes corporativos anuales y las certificaciones de auditoría al Departamento de Estado.

En el encuentro con la prensa, se presentó un documento con timbrado del Departamento de Estado emitido el 6 de agosto en que se certifica que la empresa no ha cumplido con la radicación del informe anual entre los años 2013 a 2018 al hacerlo con deficiencias que incluyen la falta de la certificación de la auditoría de un Contador Público Autorizado, el sello original y el pago por una multa de $750.

Sin embargo, en la página de internet del Departamento de Estado se indica que la empresa ha radicado múltiples certificados de "good standing" a través de los años.

Según contó Guzmán López, en julio esta empresa le envío comunicaciones a empleados públicos solicitándoles información personal.

“A nuestros representados les levantó gran inquietud y cierto grado de desconfianza el entregarle información sensible a una compañía que no saben quiénes son. A raíz de esta preocupación de nuestros unionados, nos dimos a la tarea de investigar, dentro de nuestros recursos, quiénes son Alight Solution Caribe Inc. y descubrimos que no cuentan, desde el 2013, con el “good standing” del Departamento de Estado”, sostuvo.

Guzmán López cuestionó cómo la empresa pudo licitar y recibir contratos del gobierno sin cumplir con la entrega de estos informes y planteó que en septiembre del año pasado, la Administración de Servicios de Salud (ASES) contrató a la empresa por $16.5 millones para crear un centro de llamadas.

“¿Cómo es posible que una compañía que está incumpliendo con el Departamento de Estado desde el 2013 pueda participar de una subasta y recibir contratos? Porque este sería el segundo contrato de Alight con el gobierno. ¿Será casualidad que justo cuando acaba el contrato de Alight Solutions con ASES le otorgan el de administrar el Sistema de Retiro? ¿Quiénes están detrás de Alight Solutions…?”, increpó Guzmán López.