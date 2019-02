Los técnicos sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) realizan trabajo de campo solo un día a la semana para las investigaciones sobre los ofensores sexuales y convictos por violencia de género -entre otros delitos- que están en libertad bajo palabra o con supervisión electrónica, a raíz de una directriz emitida hace cuatro meses.

Esta reducción de dos días a uno, advirtió ayer el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson L. Guzmán, pone en riesgo la seguridad del país, pues impide a los técnicos supervisar adecuadamente a los individuos que han sido convictos y determinar -en aquellos casos que aplique- si se mantienen en la libre comunidad.

“El efecto que pudiera tener en la seguridad pública, sabiendo cómo la incidencia criminal está en Puerto Rico hoy, nos preocupa”, dijo Guzmán, quien precisó que el ajuste impacta a unos 175 trabajadores adscritos a la División de Programas y Servicios en Comunidad.

“Si tienen que hacer reducciones, que las hagan en los renglones correspondientes que no afecten ni la seguridad pública ni la estabilidad económica de estos trabajadores”, sostuvo Guzmán.

De inmediato, el secretario del DCR, Erik Y. Rolón, negó que los cambios amenacen la seguridad de la isla y dijo que responden al recorte que hubo en la partida designada, este año fiscal, para el pago de dieta y millaje para los empleados que usan sus propios vehículos, que se redujo de $907,000 a $607,000.

“No empece a las dificultades fiscales que tuvimos, establecimos este plan de trabajo para garantizar la supervisión (de los sentenciados en la libre comunidad)”, subrayó el funcionario, quien dijo tiene una reunión con el gremio el 5 de marzo.

Esta partida, aclaró Rolón, se utiliza además para costear el pago de los peajes que atraviesan los vehículos oficiales de la agencia, incluidos aquellos designados para el traslado de confinados a los tribunales.

“Este plan de supervisión no fue capricho del Departamento sino que, a su vez, lo consultamos y lo hablamos con la Rama Judicial, quien aprobó el mismo”, aseguró Rolón.

No obstante, el secretario de Corrección reconoció que ve “bien cercana” la posibilidad de revertir la determinación de limitar a un día los trabajos de campo.

“Para mí, esto es bien serio. Sin embargo, hemos tenido que ajustarnos a la nueva realidad en cuanto a esa asignación para este año fiscal de dieta y millaje. Pero entiendo, y así lo hago saber, que en nada hemos trastocado el plan de supervisión que amerita este tipo de caso”, puntualizó.

“No hemos recibido ningún señalamiento por parte del Tribunal”, insistió el funcionario.

El DCR tiene bajo su custodia 9,100 confinados y otros 8,300 en programas de supervisión comunitaria.

Amplio el impacto

Los programas ubicados en la comunidad supervisan e investigan a la población bajo la jurisdicción del DCR.

Dalia Pizarro, técnico sociopenal en el programa metropolitano, denunció que otra de las limitaciones que enfrentan es que, a las vistas en los tribunales, no necesariamente acuden los técnicos que hacen las investigaciones.

“El abogado nos va a destruir en el tribunal porque se nos van a hacer unas preguntas de una persona que yo no conozco, porque soy yo la que tengo que hacer el informe y las recomendaciones con las observaciones de otro”, señaló Pizarro.

Agregó que, en el proceso investigativo, ocurre lo mismo. En algunas instancias, por ejemplo, ella acude a una comunidad y otro compañero -a veces de otra región- es quien entrevista a la víctima. Esta práctica se ha establecido como una medida para reducir el pago de dieta y millaje, señaló.

“Estamos jugando con la libertad de una persona. O sea, tenemos que hacer una investigación responsable porque nosotros no venimos a penalizar ni a pasar factura sobre los hechos que ocurrieron, ya eso lo atendió el tribunal. Nosotros tenemos que hacer una investigación y una recomendación responsable”, explicó Pizarro.

La UGT además denunció que la agencia no está al día con el pago del seguro choferil para los empleados. No obstante, Rolón rechazó el señalamiento y lo atribuyó a un mal entendido provocado porque la lista de los empleados asegurados supuestamente no está actualizada.

Rolón sostuvo que la Oficina de Recursos Humanos trabaja hace unas semanas en la modificación de los datos.

“No hay deuda ni existe ninguna relacionada a lo que es el seguro choferil”, señaló Roón, al reconocer que los técnicos sociopenales en el sistema “son los mismos que hace 10 años”.

Pagarán lo adeudado

Guzmán indicó que hace siete meses que enfrentan problemas con el pago de la dieta y el millaje a pesar de que es una cláusula contenida en el convenio colectivo que les cobija.

“La última vez que facturé, ahora en el mes de enero, suman alrededor de $1,300 que el Departamento de Corrección me adeuda en reembolso de gastos de viaje”, señaló el técnico sociopenal Juan CarlosRamírez.

Al respecto, Rolón expresó que ya han emitido parte de los pagos adeudados y confía que la agencia se ponga al día en marzo.

“Ya hemos identificado los recursos para poder pagar la dieta y millaje hasta el final del año fiscal”, señaló el funcionario, quien ayer no pudo precisar la cifra adeudada a los trabajadores.

Para cumplir con los empleados en los meses venideros, agregó, han identificado fondos de los ingresos propios que recibe el DCR.