La orden del Presidente Masoud Pezeshkian no incluyó calendarios ni detalles sobre lo que implicaría esa suspensión. El ministro de relaciones exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló en una entrevista con CBS News que Teherán todavía estaría dispuesto a continuar las negociaciones con Estados Unidos .

“El gobierno tiene el mandato de suspender inmediatamente toda cooperación con el organismo internacional de energía atómica en virtud del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y su acuerdo de salvaguardias relacionado”, citó la televisión estatal el proyecto de ley. “Esta suspensión seguirá vigente hasta que se cumplan ciertas condiciones, incluida la seguridad garantizada de las instalaciones y los científicos nucleares”.

No estaba claro de inmediato lo que eso significaría para el IAEA, con sede en viena, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas. La agencia ha monitoreado durante mucho tiempo el programa nuclear de Irán y dijo que estaba esperando una comunicación oficial de Irán sobre lo que significaba la suspensión.

Un diplomático con conocimiento de las operaciones del IAEA, que habló bajo condición de anonimato para discutir la situación en Irán, dijo que los inspectores del IAEA todavía estaban allí después del anuncio y que el gobierno no les había dicho que se fueran.

Saar instó a las naciones europeas que formaban parte del acuerdo nuclear de Irán de 2015 a implementar su llamada cláusula de recuperación. Eso reimpondría todas las sanciones de la ONU originalmente levantadas por el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales, si una de sus partes occidentales declara que la república islámica no lo cumple.

Se cree ampliamente que Israel es el único estado con armas nucleares en el medio oriente, y el IAEA no tiene acceso a sus instalaciones relacionadas con armas.

La medida de Irán hasta ahora no alcanza lo que más temían los expertos. Les preocupaba que Teherán, en respuesta a la guerra, pudiera decidir poner fin por completo a su cooperación con el IAEA, abandonar el tratado de no proliferación nuclear y apresurarse a construir una bomba. Ese tratado hace que los países acuerden no construir ni obtener armas nucleares y permite al IAEA realizar inspecciones para verificar que los países declaren correctamente sus programas.