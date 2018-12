El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió hoy, viernes, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas por los fuertes vientos que afectan a gran parte del país, excepto Añasco y Cabo Rojo.

Este panorama ocasiona un riesgo alto de corrientes marinas, lo que duraría hasta el sábado. La prevención para operadores, mientras tanto, estaría vigente hasta el domingo.

"Tenemos que sumar una advertencia de resacas fuertes hasta mañana, a las 6:00 p.m., por olas rompientes de 10 a 11 pies", dijo el meteorólogo del SNM, Emanuel Rodríguez, a endi.com.

Not a beach day today! High Risk of Rip currents, high surf and wind advisories are in effect.

¡Hoy NO es un día de playa! Riesgo alto de corrientes marinas, advertencias de viento fuerte y de resaca fuerte en efecto. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Bn1dQ4y20M