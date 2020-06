Alexis Joel Hernández, joven que sufrió quemaduras graves mientras estudiaba medicina en México, denunció en su cuenta de Facebook que la aseguradora First Medical no pagará una deuda de $1.3 millones por los siete meses que pasó en el hospital, luego de -según afirmó- hacerle creer que cubrirían sus gastos médicos.

Ante esto, pidió ayuda a la gobernadora Wanda Vázquez, luego de contactar a varios legisladores que no respondieron sus mensajes.

“Mientras que First Medical, el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, me hizo creer que cubriría la factura del hospital en el cual estuve 7 meses, a la hora de responder y luego de darle vueltas al asunto durante meses, me reúnen con nada más y nada menos que con el Vicepresidente para denegar el pago de 1.3 millones de dólares”, sostuvo Hernánez.

“Si verdaderamente llegó la hora de estar del lado del paciente, espero que me conteste distinto a la determinación del Comisionado de Seguros y a todos los senadores que han ignorado mis mensajes, que claramente están del lado de las aseguradoras y que poco les importa el retroceso que ha dejado este incidente sobre mi estado físico y mental.”, agregó.

El joven estuvo durante siete meses en un hospital militar de San Antonio, Texas, recibiendo tratamiento. En México permaneció hospitalizado una semana, pero en dicho país todos los tratamientos tenían que ser pagados de antemano, por lo que agradeció las donaciones de puertorriqueños que lo ayudaron a sobrepasar su tiempo hospitalizado.

“Por otro lado, estoy sumamente agradecido con todas las personas que han intervenido o han buscado diferentes alternativas para ayudarme”, dijo.