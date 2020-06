Si un huracán como María azotara la isla este año y destrozara nuevamente el sistema eléctrico, los ciudadanos estarían “no más” de dos meses y medio sin luz mientras se hacen las reparaciones, afirmó hoy, martes, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz.

Tras el impacto de María, en 2017, hubo comunidades que estuvieron hasta 11 meses sin electricidad.

“Trabajé cuando (el huracán) Georges (en 1998). No era empleado público, pero me llamaron del gobierno para ayudar. También, manejé (la tormenta tropical) Irene (en 2011). He visto varias cosas ocurrir y sé cuándo se está preparado. Nosotros estamos mejor preparados ahora”, dijo Ortiz en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

“No es aceptable que el pueblo de Puerto Rico tarde 11 meses en que le llegue la luz. Teníamos la capacidad de aprender y hacer las cosas diferente. Si viniera un evento similar a María, yo no veo más de dos meses y medio sin luz. Creo que todo el mundo puede estar dentro de ese lapso”, añadió.

En la audiencia, que fue presidida por el legislador Víctor Parés, se discutió –principalmente– el plan de contingencia de la AEE ante la temporada de huracanes que oficialmente inició ayer, lunes. Dicho plan se divide en las fases de preparación, impacto y respuesta a ciclones.

Acompañado de varios jefes de directorados en la AEE, Ortiz resaltó, en primer lugar, que cuentan con un inventario de materiales, equivalente a $138.5 millones, para atender cualquier emergencia. El inventario incluye 12,561 postes, 4.7 millones de pies de cable de cobre, 17 millones de pies de cable de aluminio, 6,600 transformadores y 187,574 aisladores. Estos materiales están distribuidos en varios almacenes en toda la isla.

“Y eso es solamente en inventario de transmisión y distribución nada más, porque si agregamos el inventario de generación son $98 millones adicionales. Y nada de ese dinero se tenía para enfrentar el fenómeno de María” dijo.

Agregó que la AEE mantiene acuerdos de entendimiento con distintas entidades que pueden proveer “respuesta rápida” en casos de emergencia, entre estas, la New York Power Authority, la American Public Power Association (que representa a unas 150 compañías eléctricas públicas en EE.UU.), y el Edison Electric Institute (que representa a múltiples compañías eléctricas privadas).

Al momento, la AEE trabaja en un acuerdo de colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para el recogido de escombros en caso de desastre.

“En cuanto a cómo minimizar el impacto, lo que estamos buscando es que no haya vegetación alrededor de las líneas (eléctricas). Ese fue el problema principal (durante María). Ahora, cónsono con el plan fiscal, contratamos tres compañías privadas para ayudar a nuestras brigadas de manera agresiva en los sitios más propensos a tener vegetación. Eso, asumiendo otro María, disminuye el impacto y que se pierdan”, dijo Ortiz.

Las tres empresas contratadas para asistir en el desganche de las líneas son DRC Emergency Services, Xperts y Masterlink Corporation, según el registro de la Oficina del Contralor. Las tres fueron contratadas por $26.5 millones.

Sobre los recursos de generación disponibles, Ortiz mencionó que la AEE tiene dos generadores, de tres megavatios cada uno, en Vieques, de los cuales uno está en reparación hasta verano. En Culebra, hay tres generadores, de dos megavatios cada uno.

Recordó, además, que a finales del año se pasado se instalaron tres generadores portátiles, de 27 megavatios cada uno, en la central Palo Seco, en Cataño, para operar como “blackstart”. “Esto generadores nos ayudaron cuando vino el terremoto en enero, porque se cayeron dos de las plantas principales del sistema a la vez”, dijo.

En esa misma línea, indicó que la central Costa Sur, en Guayanilla, continúa inoperante desde el sismo. Anticipó, sin embargo, que la unidad #5 de la termoeléctrica entraría en servicio el próximo 14 de agosto. Para ello, cuentan con un presupuesto de $25.2 millones aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

El Negociado también autorizó la reparación de la unidad #6 de Costa Sur, pero al momento la AEE no tiene una fecha exacta para su reinicio de operaciones. Se prevé que podría arrancar a finales de año.

Por otro lado, Ortiz mencionó que la AEE coordinó con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) la movilización de 10 generadores portátiles, de 1.8 megavatios cada uno, de surgir una declaración de emergencia presidencial. Además, dijo que la AEE cuenta con almacenaje de combustible para mantener por cuatro semanas la operación de las generatrices antes de requerir abastecimiento.

“Lo otro es que tenemos un acuerdo con la gente de KP4 (red local de radioaficionados), porque uno de los problemas que tuvimos cuando María fue que no nos podíamos comunicar, ni siquiera con la gente de la Autoridad. También, en vez de 30 empleados (en Servicio al Cliente), tenemos dos cuadros (telefónicos) privados adicionales, contando con 160 operadores que pueden recoger los reclamos de la gente. Todo esto abre la puerta para que uno se comunique más eficientemente”, subrayó Ortiz.

Finalizada la vista, el representante Parés se expresó satisfecho con las declaraciones de Ortiz y su equipo, y dijo que le pareció “sincero” el estimado de que la reparación del sistema eléctrico no tomaría más de dos meses y medio si un huracán lo devastara otra vez.