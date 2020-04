A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Oriental Bank le informó al gobierno el 3 de abril que Apex General Contractors, la empresa a la que le quería comprar $38 millones en pruebas de coronavirus, había tratado de hacer una transacción con el adelanto recibido por ese negocio con un banco en el estado de Colorado.

No obstante, la transacción no se pudo completar porque la cuenta Apex había sido congelada por el banco, debido a que el adelanto de $19 millones había activado sus mecanismos de seguridad contra el lavado de dinero indicaron el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el director de la de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez.

La cuenta fue congelada porque el depósito de $19 millones se apartó dramáticamente de los movimientos usuales en esa cuenta. Ejecutivos de Oriental se entrevistaron con directivos de Apex, pero en principio no quedaron satisfechos con las explicaciones, dijo Parés.

“Oriental nos contactó a ASG con el propósito de validar que el cheque fuera uno legítimo por la cantidad. Oriental solo informó - en una sola llamada- que la transacción estaba “on-hold” porque había “flag” en el sistema, por la cantidad grande del deposito”, dijo Chávez.

En principio, se creía que el intento de transacción había sido hacia Australia, donde tiene sede la empresa Promedical, a la que Apex pensaba comprar un millón de pruebas. Oriental le precisó ayer al secretario de Hacienda que la transacción habría sido hacia Colorado. Parés no sabe si Promedical tiene alguna relación con alguna institución bancaria en Colorado.