La directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, aseguró que la nueva plataforma porferry.com para comprar los boletos para las lanchas de Vieques y Culebra está funcionado sin mayores complicaciones.

Según la funcionaria, solamente el viernes se registró un “error humano” por cinco boletos que fueron reembolsados.

“Problemas con el portal, no hay ninguno. Como siempre he dicho, esto es un proyecto piloto y ha habido ciertas situaciones. El viernes se habían vendido cinco boletos, el personal destacado no había llegado al momento y se les dio un desembolso a esos boletos”, indicó la jefa de ATM en una entrevista radial. (Radio Isla – 1320 AM).

Pérez dijo que a través de la página de Internet solo se está vendiendo un 20% de los boletos para las lanchas operadas de Puerto Rico Fast Ferries.

“Es un inventario limitado y es para comenzar a ver el insumo del mercado, ver la acogida y cómo podemos ver los cambios para seguir mejorando el sistema”, indicó.

Mientras, Pérez dijo que las lanchas también están funcionando sin problemas, pese a que una de las embarcaciones salió de servicio el viernes por problemas mecánicos.

“Hay una lancha vareada desde el viernes que nosotros preventivamente la sacamos para hacer los arreglos, como ya nos estábamos preparando para semana santa, nosotros ya teníamos una de respuesta, ósea que el itinerario no se afectó”, explicó.

La jefa de la ATM afirmó que la lancha debe estar disponible nuevamente entre martes y miércoles luego de la Guardia Costanera de Estados Unidos la evalúe.

El gobierno estima que durante la Semana Santa unos 40,000 pasajeros utilicen el servicio de las lanchas para llegar a las islas municipios.

Pérez detalló que el itinerario de la ATM para Vieques y Culebra contempla 42 viajes diarios.